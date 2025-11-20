Αγρίνιο – «Ακούω καλά»: 26 πολίτες εξετάστηκαν κατά την δράση πρόληψης του Κοινωνικού Ιατρείου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Αγρίνιο, η δράση που διοργάνωσε το Κοινωνικό Ιατρείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, υπό την εποπτεία της αντιδημάρχου κ. Γεωργίας Μπόκα, σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου, με θέμα την πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση της ακουστικής ικανότητας, υπό τον τίτλο «Ακούω καλά».

Ο εθελοντής ιατρός ΩΡΛ κ. Παπαθανάσης Παντελής εξέτασε με ιδιαίτερη προθυμία τους συμμετέχοντες και συνομίλησε μαζί τους, σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης και του τακτικού ελέγχου.

Σε ανακοίνωση της αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Δήμου Αγρινίου, Γεωργίας Μπόκα, αναφέρεται:

Στις 17/11/2025 και 19/11/2025, πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ η δράση πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης της ακουστικής ικανότητας με τίτλο « Ακούω καλά » Η Δράση συμπεριλάμβανε, δωρεάν προληπτικό έλεγχο ακουστικής ικανότητας (ωτοσκόπηση) που πραγματοποιήθηκε από ΩΡΛ Ιατρό, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου

Εξετάστηκαν 26 συμπολίτες μας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα 5 παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

Η ακοή θεωρείται η σημαντικότερη από τις πέντε αισθήσεις, διασφαλίζει την επικοινωνία και την επαφή μεταξύ των ανθρώπων και είναι η βασικότερη παράμετρος στην ανάπτυξη της ομιλίας, της μάθησης και της επικοινωνίας και συμβάλει στην αντίληψη του χώρου συμπληρώνοντας έτσι την αίσθηση της όρασης. Ο προληπτικός έλεγχος ακουστικής ικανότητας ξεκινάει σε γυναίκες και άνδρες μετά την ηλικία των 50 ετών και επαναλαμβάνετε ετησίως, ενώ σε περιπτώσεις με οικογενειακό ιστορικό ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει και σε νεαρότερη ηλικία.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ. Γιώργος Πατούλης, απηύθυνε χαιρετισμό και δήλωσε: «Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, μπορεί να προλάβει ενδεχόμενα σοβαρά προβλήματα ακοής».

Στην δράση παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας κ. Γεωργία Μπόκα, η οποία συνομίλησε με τους συμπολίτες μας για τη σημασία της πρόληψης και μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Η ακοή είναι πολύτιμη, μας συνδέει με τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας και συμβάλει στην ποιότητα ζωής μας.»

Δείτε φωτογραφίες: