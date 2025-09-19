Αγρίνιο: Αγρυπνία στην Αγία Βαρβάρα σήμερα για την εορτή του Αγίου Ευσταθίου

Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στο Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Αγρίνιο, για την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου.

Η ανακοίνωση:

Στα πλαίσια παραμονής της κάρας του Αγίου Ελευθερίου στο Αγρίνιο και στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30 μ.μ. έως 12:40 π.μ., θα τελεστεί στο ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευθερίου θα παραμείνει στο Ναό έως την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, όπου το απόγευμα μετά το Ευχέλαιο θα αναχωρήσει για την Ελασσώνα.