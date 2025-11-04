Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Αγρίνιο: Αγρυπνία προς Τιμή του Αγίου Νεκταρίου στον Άγιο Δημήτριο

Την ερχόμενη Κυριακή 9 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Νεκτάριο και στον Άγιο Δημήτριο Αγρινίου θα τελεστεί αγρυπνία

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπόλεως, εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου, που βρίσκεται εντός του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα τελεστεί Αγρυπνία προς τιμή του Αγίου Νεκταρίου.
Η αγρυπνία θα αρχίσει το Σάββατο το απόγευμα ώρα 8 μ.μ. κατά το αγιορείτικο τυπικό και θα τελειώσει περίπου στη 1 π.μ.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας οι πιστοί θα μπορούν να προσκυνήσουν ιερά λείψανα ανάμεσα στα οποία θα είναι και τεμάχιο λειψάνου του Αγ. Νεκταρίου που φυλάσσεται στον Ναό, καθώς και λείψανα του Νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου του Βραχωρίου, του Αγίου Ειρηναίου Λουγδούρου, του Αγίου Ιωακείμ του Ιθακήσιου και τεμάχιο λειψάνου από τους σφραγισθέντες της μονής Νταού Πεντέλης και του Αγίου Καλλινίκου .
Στους αίνους θα γίνει και χρήση με Μέγα Ευχέλαιο.

