Αγρίνιο – Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες»

Πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις κι επισημάνσεις έγιναν στην εναρκτήρια συνεδρία του 3ου Αγροδιατροφικού Συνέδριου «Agrown 2025», η οποία είχε ως θέμα: «Ο ρόλος των Περιφερειών στον Μετασχηματισμό του Πρωτογενούς Τομέα: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Knowledge partner της συνεδρίας ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τονίστηκε ότι οι Περιφέρειες αποτελούν κρίσιμο κρίκο στη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης. Όπως αναλύθηκε, σε μια εποχή στην οποία η καινοτομία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλάζουν τα δεδομένα, οι τοπικές αρχές καλούνται να δώσουν απαντήσεις στις ανάγκες των παραγωγών και των αγροτικών κοινωνιών. Οι ομιλητές μοιράστηκαν εμπειρίες και πρακτικές από διαφορετικές γωνιές της χώρας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις, αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας που ανοίγονται μπροστά.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας τόνισε τα εξής: «Οι Περιφέρειες δίνουν τη δυνατότητα στον απλό αγρότη και σε ομάδες αγροτών να αξιοποιήσουν Ευρωπαϊκά προγράμματα και να αναπτυχθούν. Θα θέλαμε, όμως οι ίδιες οι Περιφέρειες να σχεδιάζουν τέτοια προγράμματα, γιατί όσο πιο γρήγορα κινηθούν, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η απορρόφηση. Μπροστά μας έχουμε ξαφνικές προκλήσεις που φρενάρουν την ενέργεια που απαιτείται να έχουμε για να πάμε μπροστά, όπως π.χ. το πρόβλημα της λειψυδρίας και οι ζωονόσοι. Η ΠΔΕ είχε ένα μεγάλο τραίνο που μας είχε ξεφύγει τα τελευταία χρόνια, το ότι είναι Ολυμπιακή Γη, Olympian Land. Αυτό προσπαθούμε, πλέον, να αξιοποιήσουμε σαν Περιφερειακή Αρχή και σαν περιοχή».

Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Μαυρομμάτης ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Το συνέδριο μας δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε την εξωστρέφεια της περιοχής μας και να μάθουμε νέα χρήσιμα πράγματα. Η ΠΔΕ έδειξε τον δρόμο σε όλη την Ελλάδα και βοήθησε τους νέους μας να μείνουν στον τόπο τους και να επενδύσουν. Ο τόπος μας έχει πολλά νερά, διαθέτοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με άλλες περιοχές της Ελλάδας, όμως τα έργα δεν είχαν συντηρηθεί για χρόνια. Ως ΠΔΕ αναδιαρθρώσαμε τις υπηρεσίες μας, εξυπηρετώντας τον κόσμο και στηρίζοντας κάθε προσπάθεια. Η Αιτωλοακαρνανία μπορεί να συγκριθεί και σε ποιότητα και σε ποσότητα στην παραγωγή, π.χ. σε ελιές και πορτοκάλια, ακόμη και με ολόκληρα κράτη. Ο τόπος μας είναι ένας γίγαντας που κοιμάται. Πρέπει να βοηθηθεί από την Πολιτεία γιατί θα ωφεληθεί η ίδια η χώρα».

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας Στερεάς Ελλάδας Κώστας Αποστολόπουλος τόνισε τα εξής: «Κάθε σταγόνα γνώσης και πληροφορίας που θα διαχυθεί από αυτό το συνέδριο είναι σημαντική για όλους μας και για τον πρωτογενή τομέα. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και τις σχέσεις μας με τα Πανεπιστήμια. Για την ανάπτυξη χρειάζονται οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις και φυσικά όραμα. Πρέπει να συμβάλουμε να διαχυθεί η γνώση, έτσι ώστε οι αγρότες να πάρουν τις ευκαιρίες στα χέρια τους».

Ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Κτηνοτροφίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ριτβάν Χατζή Μεμέτ δήλωσε τα εξής: «Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου. Κάθε Περιφέρεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τις δικές της συνήθειες, τα δικά της δεδομένα. Σε αυτό το Σχέδιο, η βάση, που ξέρει καλύτερα τα αιτήματα της κάθε περιοχής, θα μεταφέρει στην κορυφή όλα όσα απαιτούνται για τον αγρότη».

Ο Δημήτριος Τσέτσιλας, αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Θεσσαλίας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η περιοχή μας τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί όλες τις πληγές του Φαραώ. Παρόλα αυτά οι δυσκολίες, μας κάνουν πιο δυνατούς κι επιβάλλεται να στηρίξουμε την περιοχή μας, η οποία κατά το 80% στηρίζεται στον αγροτικό τομέα. Επιβάλλεται να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα που ακούμε εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχουν γίνει. Στόχος μας είναι να προάγουμε την εξωστρέφεια της περιοχής μας, με τον συνδυασμό και του τουρισμού».

Τέλος, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Στουρνάρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ζούμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η κανονικότητα θα είναι οι αλλαγές. Οι Περιφέρειες είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ της κοινωνίας και των εθνικών και των Ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρέπει να παίρνουν μέρος στη διαμόρφωση των πολιτικών που εφαρμόζουμε. Η Κοινότητα έδωσε με την καινούργια ΚΑΠ τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν και τις εθνικές πολιτικές και να αυτενεργήσουν, με βάση τις ιδιομορφίες τους. Και οι παραγωγοί επιβάλλεται, όμως, να καταλάβουν ότι οι ενισχύσεις που παίρνουν δεν είναι το κυρίως πιάτο του φαγητού, αλλά η σαλάτα».

Τον συντονισμό της συνεδρίας είχε ο Δρ. Θεοφάνης Ζαχαράτος, εντεταλμένος διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΑΠ.

