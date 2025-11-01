Αγρίνιο – Agrown 2025 Δημήτρης Τσιόδρας: Πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τη νέα ΚΑΠ και να ενισχύσει τον αγροδιατροφικό κλάδο»

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα επενδυτικά σχήματα που μπορούν να δώσουν ώθηση στους παραγωγούς και στις επιχειρήσεις, ανοίγοντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, αναπτύχθηκαν από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Δημήτρη Τσιόδρα κατά τη διάρκεια του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου κι Εκθεσης «Agrown».

Τον συντονισμό της «one to one» συζήτησης είχε ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9 Κώστας Λαμπρόπουλος, με τον Δημήτρη Τσιόδρα να μεταφέρει σε όλους όσοι παρακολούθησαν το συνέδριο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, το κλίμα που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε σχέση με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά και τα δεδομένα που έχουν προκύψει αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης του αγροδιατροφικού κλάδου.

Οπως τόνισε στο ξεκίνημα των τοποθετήσεών του ο Δημήτρης Τσόδρας: «Οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ενωση, με αφορμή τη συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ, είναι τρεις. Καταρχάς, θέλουμε ποιοτικά τρόφιμα, αυτό το οποίο τρώμε στο τραπέζι μας να είναι ποιοτικό. Παράλληλα, ζητούμενο είναι η επάρκεια στον αγροδιατροφικό τομέα, το να μην εξαρτάται δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ενωση από τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες, ενώ η τρίτη πρόκληση για εμάς είναι το να διατηρήσουμε το πλεονέκτημα του αγροδιατροφικού τομέα στις εξαγωγές. Ο αγροδιατροφικός τομέας, σε αντίθεση με άλλους τομείς που έχουν ελλείμματα, είχε εμπορικό πλεονάσμα 65 δις ευρώ το 2024 και προσφέρει στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ περί τα 900 δις. Οι διαφορές μας είναι στο πως θα τα επιτύχουμε όλα τα παραπάνω. Δεν έχουμε όλοι σαν κράτη την ίδια οπτική, δεν συμφωνούμε όλοι. Εμείς πιστεύουμε ότι η ΚΑΠ, ως πρώτη κοινή πολιτική στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1960, θα πρέπει να παραμείνει με τους δυο πυλώνες που είχε πάντα, τις άμεσες ενισχύσεις και γενικότερα τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Η πρόταση της Κομισιόν είναι να ενισχυθεί ο πρώτος πυλώνας και ο δεύτερος πυλώνας να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο είτε της περιφερειακής ανάπτυξης είτε σε διάφορα προγράμματα, προκειμένου να γίνουν επενδύσεις που θα βοηθήσουν τεχνολογικά τον αγροδιατροφικό τομέα. Η πρόταση της Κομισιόν είναι, επί της ουσίας, η μείωση της ΚΑΠ κατά 20%, δηλαδή 293 δις ευρώ που θα πάνε σε ενισχύσεις και το υπόλοιπο ποσοστό να έρθει από τα διάφορα ταμεία είτε από τη συνοχή και μέσα από εθνικά σχέδια που θα υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι από Ευρωπαϊκή πολιτική, η ΚΑΠ μετατρέπεται κατά κάποιο τρόπο σε εθνική. Εμείς, η Ιταλία και η Ισπανία έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία να παραμείνουν οι δύο πυλώνες. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση πάντα μέσα από τις διαφωνίες, φτάνουμε σε συμβιβασμούς, οπότε αυτό λογικά θα συμβεί και τώρα. Να τονιστεί ότι μιλάμε για το χρονικό πλαίσιο 2028-2034. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα έχουμε το πλεονέκτημα ότι θα έχουμε την προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, άρα και πιο ενεργό ρόλο στις σχετικές διαπραγματεύσεις».

Ο Δημήτρης Τσιόδρας αναφέρθηκε και στις άλλες προκλήσεις που σχετίζονται με την ΚΑΠ: «Εχουμε τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο. Αυτό το οποίο φτάνει στο τραπέζι μας όμως είναι αυτό που είναι; Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τους ελέγχους. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι απολύτως σαφής. Δεν μπορείς να εισάγεις προϊόντα που δεν πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, γιατί δημιουργούνται κανόνες άνισου ανταγωνισμού, αλλά κι επειδή θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δυο σταθμά σε αυτό το επίπεδο».

Τέλος, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στα νέα διατροφικά δεδομένα στην Ευρώπη: «Υπάρχουν διάφοροι τομείς που θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη νέα ΚΑΠ. Ενας από αυτούς αφορά την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών. Θα επιδοτηθούν τέτοιες καλλιέργειες κι εκεί ήδη γίνεται μεγάλη κουβέντα για το τι θα τρώμε και για τις νέες τροφές, π.χ. αν θα τρώμε άλευρα τα οποία παράγονται από κίτρινο αλευροσκώληκα, τα οποία όντως έχουν υψηλά επίπεδα βιταμίνης D. Ο Οργανισμός που ελέγχει την ασφάλεια των τροφίμων είπε ότι δεν τίθεται πρόβλημα, ούτε αλλεργίες προκαλούνται. Εγώ δεν θα έτρωγα ποτέ. Μπορείς να το απαγορεύσεις, όμως, σε κάποιον; Οχι, ειδικά αν υπάρχει επίσημη και πιστοποιημένη πινακίδα παραγωγής. Υπάρχει, όπως βλέπετε, κι ένα ζήτημα σε σχέση με την κουλτούρα της Ευρώπης. Στηρίζουμε τον Ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και παραγωγής; Γι΄ αυτό, λοιπόν, στη νέα ΚΑΠ προβλέπονται γεύματα στα σχολεία τα οποία θα προωθούν Ευρωπαϊκά προϊόντα. Η Ελλάδα έχει πολύ πλούσια παραγωγή και μπορεί μέσω των πιστοποιήσεων να έχει ρόλο στην παγκόσμια αγορά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας κίνδυνος στο να μείνει η χώρα χωρίς τρόφιμα. Υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια. Απλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη γραφειοκρατία, αλλά και με τελείως διαφορετικό τρόπο κάποια ζητήματα, όπως η κλιματική κρίση, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και η ξηρασία και, πλέον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παραπάνω και οι ζωονόσοι. Ο αγρότης δεν κάνει κάτι λάθος και γι΄ αυτό πρέπει να στηριχθεί. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση το καλύτερο που πρέπει να κάνεις είναι συμμαχίες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, έχοντας μαζί μας πάντα και την Κύπρο. Η μάχη είναι συνεχής και πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να έχουμε και νέους αγρότες στον αγροδιατροφικό κλάδο. Ολος αυτός ο κόσμος πρέπει να στηριχθεί, αρκεί τα χρήματα να πηγαίνουν εκεί που πρέπει και όχι σε ανθρώπους που έχουν βρει έναν εύκολο τρόπο να βγάζουν λεφτά».

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Εφημερίδα Συνείδηση και την Εφημερίδα Πελοπόννησος, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εργασίες του πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Αγρίνιο.

