Αγρίνιο: Αγώνας μπάσκετ με αμαξίδιο στο Κλειστό Γυμναστήριο

Αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο διοργανώνει στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγρινίου, το 12ο Δ.Σ. Αγρινίου, στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων.

Η ανακοίνωση:

Το 12ο Δ.Σ. Αγρινίου, στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 12ου ΔΣ Αγρινίου, διοργανώνει αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο. Στον αγώνα αυτό θα αγωνιστούν αθλητές του αθλητικού συλλόγου ΑμεΑ «Ήφαιστος».

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη , 10 Δεκεμβρίου 2025 στις 11.00 π.μ. στο Γήπεδο Μπάσκετ του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγρινίου και θα τον παρακολουθήσουν μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της πόλης μας.

Ο αθλητικός Σύλλογος ΑμεΑ «Ήφαιστος» ιδρύθηκε το 2012 από αθλητές για να προωθήσει τον αθλητισμό των ατόμων με κινητικές βλάβες.

Η αφίσα: