Αγρίνιο: Αγιολογική Διάλεξη για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής

Συνεχίζονται οι αγιολογικές διαλέξεις στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, με γενικό τίτλο «Αγίων Επίσκεψις 2», οι οποίες είναι αφιερωμένες σε νεοφανείς Αγίους της εποχής μας.

Σκοπός των διαλέξεων αυτών είναι να αντληθούν διδάγματα ζωής από Αγίους που έζησαν στα χρόνια μας, αντιστάθηκαν στο εκκοσμικευμένο πνεύμα της εποχής μας και απέδειξαν, ότι η Αγιότητα δεν είναι μια ξεπερασμένη υπόθεση του χθες, αλλά η διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας και η σταθερή προοπτική όλων μας

Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στις 6:00’ το απόγευμα, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος θα μιλήσει για τον Όσιο Ευμένιο τον Σαριδάκη, τον Άγιο των πονεμένων, των λεπρών και των ξεχασμένων.

Θα προηγηθεί η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος του Οσίου Ευμενίου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Επίσκοπος Ρωγών.