Αγρίνιο: Αγιολογική Διάλεξη για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής

Αφιερωμένη στον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη ήταν η αγιολογική διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο από τον Επίσκοπο Ρωγών κ. Φιλόθεο το απόγευμα της Δευτέρας (16.11.25).

Η αγιολογική αυτή σύναξη ήταν η δεύτερη για φέτος, μετά από ένα επιτυχημένο κύκλο αγιολογικών συνάξεων που πραγματοποιήθηκαν στην Μητρόπολη του Αγρινίου (στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής – Παναγία), μέχρι και τον Μάιο και ήταν αφιερωμένες όλες σε νεοφανείς Αγίους της εποχής μας.

Εκλεκτοί ομιλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας είχαν παρουσιάσει διάφορα αγιασμένα πρόσωπα της Εκκλησίας, με τα οποία οι περισσότεροι εξ αυτών συνυπήρξαν και μαθήτευσαν κοντά τους ή τα μελέτησαν σε μεγάλο βαθμό.

Σκοπός των συνάξεων αυτών ήταν και είναι (και στον δεύτερο κύκλο) ο κόσμος να μπορέσει, παρακολουθώντας τες, να αντλήσει διδάγματα ζωής από τους νέους Αγίους της Εκκλησίας που έζησαν ανάμεσά μας.

Αξίζει να τονίσουμε ότι πριν της διάλεξη του Επισκόπου Ρωγών κ. Φιλόθεο προηγήθηκε η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος του Οσίου Ευμενίου, στην οποία θα χοροστατήσει ο ίδιος Επίσκοπος.

Στην Αγιολογική διάλεξη, αλλά και Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα, παρευρέθηκε και ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός.

Δείτε φωτογραφίες:

Το ετήσιο πρόγραμμα των συνάξεων είναι το ακόλουθο:

Όσιος Χριστοφόρος Παπουλάκος

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Όσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος.

Όσιος Άνθιμος της Χίου

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Καββαδίας, Δρ. Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αντίπας Νικηταράς, πρώην Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου.

Οσία Γαβριηλία της Λέρου