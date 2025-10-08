Αγρίνιο: Αγιολογικές Συνάξεις «Αγίων Επίσκεψις 2» στον Ναό Ζωοδόχου Πηγής

Αγιολογικές Συνάξεις «Αγίων Επίσκεψις 2» θα πραγματοποιηθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο, αφιερωμένες σε νεοφανείς Αγίους της εποχής μας.

Η ανακοίνωση:

Για δεύτερη χρονιά θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου η σειρά των μηνιαίων Αγιολογικών Διαλέξεων, με γενικό τίτλο «Αγίων Επίσκεψις 2» αφιερωμένες σε νεοφανείς Αγίους της εποχής μας.

Εκλεκτοί ομιλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδος, θα παρουσιάσουν στο πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας πρόσωπα αγιασμένα, με τα οποία, οι περισσότεροι εξ αυτών, συνυπήρξαν και μαθήτευσαν κοντά τους.

Σκοπός των συνάξεων αυτών είναι να αντληθούν διδάγματα ζωής από τους νέους Αγίους της Εκκλησίας μας που έζησαν ανάμεσά μας και μας δείχνουν τον δρόμο και την πορεία και για την δική μας αγιότητα.

Η πρώτη σύναξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στις 6:00 το απόγευμα και θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Σωφρόνιο του Έσσεξ, τον Ησυχαστή και Θεολόγο. Ομιλητής θα είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.

Θα προηγηθεί η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος του Αγίου Σωφρονίου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου.

Το ετήσιο πρόγραμμα των συνάξεων είναι το ακόλουθο:

Όσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.

Όσιος Ευμένιος Σαριδάκης

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος.

Όσιος Χριστοφόρος Παπουλάκος

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Όσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος.

Όσιος Άνθιμος της Χίου

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Καββαδίας, Δρ. Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αντίπας Νικηταράς, πρώην Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου.

Οσία Γαβριηλία της Λέρου

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλήτρια: Οσιολογιωτάτη Γερόντισσα Φιλοθέη, Καθηγουμένη Ιεράς Μονής Παναγίας Βρυούλων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.