Αγρίνιο: Άγιο είχε οδηγός Ι.Χ. που έπεσε σε αύλακα στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Αγρινίου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όταν οδηγός Ι.Χ. που έπεσε σε αύλακα στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Αγρινίου.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην Εθνική Οδό Αντιρρίου–Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση από τη Μακρυνεία προς το Αγρίνιο, επιχείρησε να στρίψει αριστερά σε παρακείμενο δρόμο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο αύλακα. Ο οδηγός, ευτυχώς, κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά, έχοντας πραγματικά «άγιο».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για προληπτικούς λόγους και για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.