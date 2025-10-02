Αγρίνιο: Αγιασμός και έναρξη μαθημάτων του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης

Αγιασμός θα τελεστεί στο Αγρίνιο την ερχόμενη Κυριακή, σηματοδοτώντας την έναρξη των μαθημάτων και των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Την προσεχή Κυρικακή, 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 6:30 το απόγευμα, στην αίθουσα της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. η τέλεση του Αγιασμού για την έναρξη των φετινών μαθημάτων και δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού της Τοπικής μας Εκκλησίας «ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ΄».

Έπειτα από δύο έτη επιτυχημένων δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, ξεκινούν τα μαθήματα των τμημάτων μας.

Ήδη λειτουργούν τα Τμήματα Φιλαναγνωσίας, Χορωδίας Ενηλίκων , Παραδοσιακών Χορών και Θεατρικής Ομάδας, ενώ από φέτος , πάνω σε αυτή τη στέρεη βάση εμπλουτίζουμε το έργο μας με νέα τμήματα σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι με τα κάτωθι Τμήματα:

Αγιογραφία, που συνδυάζει τέχνη και πνευματικότητα.

Μουσικοκινητική αγωγή, που καλλιεργεί στα παιδιά τη χαρά της μουσικής και της μκίνησης.

Θεατρικό Εργαστήρι για Παιδιά, που δίνει βήμα στη φαντασία και τη δημιουργικότητα της νεολαίας.

Ψηφιδωτό και Εικαστικά, που ανοίγουν δρόμους στη χειροποίητη τέχνη και την παράδοση.

Χειροποίητες Δημιουργίες, που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την αγάπη για το καλλιτεχνικό έργο.

Και βεβαίως, η Νεανική Χορωδία, που συγκεντρώνει τους νέους του τόπου μας και τους ενώνει μέσα από το τραγούδι.

Το Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις συνεργασίας και ενότητος με όλους τους άλλους αντιστοίχους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλο το γεωγραφικό εύρος της τοπικής μας Εκκλησίας, ώστε να υπηρετήσουμε από κοινού την διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας.