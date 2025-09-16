Αγρίνιο: Αγιασμός για την νέα δικαστική χρονιά - «Λείπει απαραίτητο προσωπικό»

Με αγιασμό που τέλεσε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός το μεσημέρι της Τρίτης (16.9.25)στο δικαστικό μέγαρο Αγρινίου άρχισε επίσημα η νέα δικαστική χρονιά.

Από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε ευχάριστο κλίμα δεν έλειψαν και οι αναφορές στις ελλείψεις, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο νέο δικαστικό χάρτη.

Ο κ. Δαμασκηνός απευθυνόμενος σε δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και προσκεκλημένους εκπροσώπους Αρχών και φορέων έκανε αναφορά στη σημασία της αμερόληπτης Δικαιοσύνης η οποία θα πρέπει να απονέμεται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και ευχήθηκε καλή δύναμη σε εκείνους που υπηρετούν το θεσμό.

Από την πλευρά των Δικαστικών Υπαλλήλων ο πρόεδρος τους Γεράσιμος Μαλούσης επανέλαβε τα αιτήματα για ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου Δημήτρης Νικάκης καλωσόρισε τους νεοτοποθετηθέντες δικαστές και εισαγγελείς και τους παρότρυνε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να απαντούν με συνέπεια και να αποφασίζουν αμερόληπτα στον εύλογο χρόνο.

Δείτε φωτογραφίες: