Αγρίνιο: Αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στο Κοινωνικό Φροντιστήριο και στα Συσσίτια Απόρων

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου επισκέφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11 ης Σεπτεμβρίου 2025 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός και τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Ενορίας και Υπεύθυνος του Φροντιστηρίου, Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καντάνης,οι εθελοντές εκπαιδευτικοί, οι μαθητές που θα φοιτήσουν, γονείς και εκπρόσωποιτων τοπικών αρχών. Τον Δήμαρχο Αγρινίου εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος κα

Γεωργία Μπόκα, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό.

Ο Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καντάνης, κατά την προσφώνησή του, αναφέρθηκε στο θεσμό και την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, που λειτουργεί για 14 η συνεχόμενη χρονιά και ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας για την στήριξη, την ευλογία και την συμπαράσταση στο ενοριακό έργο του Αγίου Δημητρίου, καθώς και τον Δήμαρχο Αγρινίου για την παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 2ου και του 6ου Γυμνασίου, όπου φιλοξενείται αυτή η προσπάθεια.

Ο Σεβασμιώτατος κατά την ομιλία του τόνισε, ότι το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι μία πολυετής προσπάθεια με πολλούς καρπούς και επιτυχίες μέσα στην Ενορίατου Αγίου Δημητρίου και στην ευρύτερη πόλη του Αγρινίου. «Το έργο αυτό εκδηλώνει και αποδεικνύει την αγάπη της τοπικής μας Εκκλησίας προς την μαθητιώσα νεολαία και αποτελεί άλλη μία στήριξη στο θεσμό της οικογένειας. Ήδη εκατό και πλέον παιδιά έχουν εγγραφεί και θα συμμετάσχουν σε φροντιστηριακά μαθήματα δωρεάν ανακουφίζοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό των γονέων τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις ημέρες μας που η οικονομική κρίση ακόμη κρατεί και που οι οικογένειες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τόσες πολλές οικονομικές

υποχρεώσεις».

Ευχαρίστησε τον π. Κωνσταντίνο Καντάνη για το έργο αυτό, λέγοντας ότι«εκείνος εμπνεύστηκε αυτήν την προσπάθεια, εκείνος την ξεκίνησε και τη στήριξε για να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν την φροντιστηριακή εκπαίδευση και ενίσχυση που είχαν και έχουν ανάγκη για να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να επιτύχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να εισαχθούν στη Σχολή της αρεσκείας τους.

Θέλω επίσης να τον ευχαριστήσω δημόσια, διότι εκείνος εμπνέει το σύνολο των καθηγητών που είναι σήμερα παρόντες και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά και όλους τους καθηγητές, διότι θα δαπανήσουν δωρεάν και αφιλοκερδώς τον ελεύθερο χρόνο τους, θα καταβάλουν πολύ κόπο και ταυτόχρονα θα προσφέρουν από το περίσσευμα των γνώσεων και της εκπαιδευτικής τους εμπειρίας στους μαθητές».

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε επίσης την διεύθυνση και το προσωπικό των σχολείων που φιλοξενούν το Κοινωνικό Φροντιστήριο, διότι «με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται περίτρανα ότι μπορούμε και επιβάλλεται να συνεργαζόμαστε η τοπική Εκκλησία, η εκπαιδευτική κοινότητα και όλοι οι φορείς για προσπάθειες οι οποίες έχουν έναν αμιγώς κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα».

Ολοκληρώνοντας απευθύνθηκε στους γονείς των μαθητών, τους προέτρεψε να προσεύχονται γι’ αυτή την προσπάθεια, να προσεύχονται για όσους θα συμβάλλουν και θα συνεργήσουν, ώστε τα παιδιά τους να αποκτήσουν μία υψηλού επιπέδου φροντιστηριακή ενισχυτική διδασκαλία για να κατορθώσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έτους και όσα θα φοιτήσουν στην Γ’ Λυκείου να μπορέσουν να εισαχθούν σε μία από τις σχολές της αρεσκείας τους, κάτι που συνέβη και το καλοκαίρι που μας πέρασε, αφού το Κοινωνικό Φροντιστήριο σημείωσε πολλές επιτυχίες.

Αμέσως μετά ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας επισκέφθηκε το Ενοριακό Συσσίτιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού και ευλόγησε την Αρτοκλασία που προσέφεραν οι εθελόντριες κυρίες που διακονούν σε αυτό.

Κατόπιν, επισκέφθηκε το Ενοριακό Συσσίτιο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Αγρινίου, όπου τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού και ευλόγησε τις κυρίες που εθελοντικά διακονούν στο νέο αυτό Σπίτι Γαλήνης της τοπικής μας Εκκλησίας. Μιλώντας στους παρευρισκομένους τόνισε, ότι το έργο που επιτελούν είναι πολύ σημαντικό, αφού ο ίδιος ο Χριστός αναφέρεται σε αυτήν την διακονία μέσα από την παραβολή της Μελλούσης Κρίσεως.

«Γι’ αυτό, λοιπόν, όλες και όλοι εσείς καθημερινά επιτελείτε το έργο του Χριστού, εφαρμόζετε την δική Του εντολή και γι’ αυτό και ο μισθός σας θα είναι πολύς εν τοις ουρανοίς. Να έχετε αυτή την πίστη και την βεβαιότητα και την ελπίδα, ότι η προσπάθειά σας θα εξαργυρωθεί, όταν θα ακούσετε τον ίδιο τον Χριστό να σας αναγνωρίζει ως τους ευλογημένους του Πατρός Του και όταν θα σας επιβραβεύσει, γιατί δώσατε φαγητό σε εκείνους που τους ονόμασε αδελφούς του και είναι οι ζωντανές εικόνες του Θεού.

Η Εκκλησία δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα των ανθρώπων, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Μπορεί όμως να προσφέρει το ελάχιστο που θεμελιώνει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και είναι το καθημερινό του φαγητό.

Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ονομάζω Διακόνισσες της αγάπης, Μυροφόρες της αγάπης, γιατί διακονείτε τον Χριστό και τον ελάχιστο αδελφό Του».

Ολοκληρώνοντας ο Σεβασμιώτατος και στα δύο Ενοριακά Συσσίτια ευχαρίστησε θερμά τους Ιερείς και τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων που μεριμνούν για την λειτουργία τους, αλλά και όλες τις κυρίες που διακονούν με διάκριση και αγάπη σε αυτά.

Περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ