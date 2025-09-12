Αγρίνιο: 7ο τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» - «Τζάμπολ» για καλό σκοπό

Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Αγρίνιο το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», όπου έξι ομάδες στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης» θα παίξουν μπάσκετ για να στηρίξουν την «Φλόγα».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», ενός μοναδικού αθλητικού διήμερου στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης»!

Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου παίχτες από έξι ομάδες μπάσκετ (Κόροιβος Αμαλιάδας, Πρωτέας Βούλας, Vikos Φalcons, Δόξα Λευκάδας και οι ομάδες U14 του ΑΟ Αγρινίου και του Κρόνου Αγρινίου) θα παίξουν μπάσκετ για να στηριχθεί ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», ενώ παράλληλα θα τιμήσουν και την Μαργαρίτα Σαπλαούρα, ένας από τα παιδιά της «Φλογας» που δεν απουσίαζε από κανένα αγώνα μπάσκετ του ΑΟ Αγρινίου.

Η εκκίνηση του τουρνουά θα γίνει με τον αγώνα μεταξύ της ομάδας «Vikos Φalcons» και «Δόξα Λευκάδας» στις 17:00 του Σαββάτου.

Αξίζει να τονίσουμε πως το τουρνουά διοργανώθηκε με αφορμή την απώλεια της 14χρονης Μαργαρίτας Σαπλαούρα τον Μάιο του 2018, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Από το πρώτο τουρνουά (που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2018) μέχρι και σήμερα σκοπός των εμπνευστών ήταν το τουρνουά αυτό να γίνει θεσμός και να αναπτύσσεται συνεχώς, όπως και συμβαίνει.

Η διοργάνωση είχε και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και γι’ αυτό η γενική είσοδος είναι 3 ευρώ, ενώ τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στη «Φλόγα», το Σύλλογο για παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, που στηρίζει τα παιδιά αυτά και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν τη δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Η Έλενα Σαπλαούρα – Παπαγιάννη, μητέρα της Μαργαρίτας και εκπρόσωπος της «Φλόγας» μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» τόνισε:

«Πρόκειται για συνδιοργάνωση του Δήμου Αγρινίου και του ΑΟ Αγρινίου, όπως εξάλλου συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια. Αισθανόμαστε όλοι χαρούμενοι που μπορούμε και διοργανώνουμε για 7 η χρονιά το τουρνουά αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και φέτος ο κόσμος θα βρεθεί κοντά μας, γιατί πέραν της οικονομικής συνεισφοράς στη «Φλόγα», όπου το εισιτήριο είναι στα 3 ευρώ, είναι απαραίτητη και η παρουσία του κόσμου. Μπορούμε να γεμίσουμε το ΔΑΚ, γιατί είμαστε μια μεγάλη πόλη που ουκ ολίγες φορές έχει αποδείξει ότι στηρίζει τέτοια event φιλανθρωπικού και αθλητικού χαρακτήρα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με έσοδα θα στηριχθεί ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Όταν ξεκινούσε του τουρνουά δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάσει εδώ. Ξεκίνησε με την πρωτοβουλία των τότε Προέδρων του ΑΟ, του Ντίνου Τσιαμάκη και του Περικλή Γερμανού. Όλα αυτά τα χρόνια και εμείς που διοργανώνουμε το τουρνουά, αλλά και ο Δήμος Αγρινίου που συμμετέχει, προσπαθούμε να εξελίξουμε την διοργάνωση.

Φέτος, όπως και άλλες χρονιές, ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά προέρχονται από την Α2 κατηγορία. Όποιος επισκεφτεί δηλαδή το ΔΑΚ θα δει επαγγελματίες παίχτες νααγωνίζονται και να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και υψηλού επιπέδου αγώνες, δεδομένου του ότι πλέον δεν υπάρχει η ανδρική ομάδα του ΑΟ που έπαιζε στην κατηγορία αυτή, συνεπώς δεν υπάρχει ανάλογο θέαμα στην πόλη μας.

Η προπώληση των εισιτηρίων πάει καλά και φέτος, όπως συνέβαινε και κάθε χρόνο. Είναι σημαντικό που μας στηρίζει η τοπική κοινωνία και είναι εξίσου σημαντικό να βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια οικογένειες, νεαρά άτομα και μεγαλύτερης ηλικίας συνανθρώπους μας στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το τουρνουά.

Κάθε χρονιά, μετά τη λήξη του τουρνουά, αντιλαμβανόμαστε και εισπράττουμε ότι και οι αθλητές και τα επιτελεία των ομάδων που χαίρονται που συμμετέχουν σε ένα τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Αυτό φαίνεται επίσης από το γεγονός ότι όσες πόρτες ομάδων και αν έχουμε χτυπήσει, καμία ομάδα και ποτέ δεν μας αρνήθηκε την συμμετοχή της, παρά μόνο αν είχε προγραμματισμένη υποχρέωση την ημερομηνία διεξαγωγής του τουρνουά μας. Μάλιστα, αξίζει να τονίσουμε ότι υπάρχουν ομάδες που συμμετέχουν χρόνια στο τουρνουά και στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη «Φλόγα».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»