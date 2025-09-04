Αγρίνιο – 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα»: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων – Τα σημεία πώλησης

Σε τελική τροχιά βρίσκεται το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» που θα λάβει χώρα στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης».

Στη διάθεση των φιλάθλων βρίσκονται τα εισιτήρια του 7ου τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» που διοργανώνουν ο Δήμος Αγρινίου με τον Α.Ο. Αγρινίου στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης».

Στο τουρνουά θα συμμετέχουν η Δόξα Λευκάδας, ο Κόροιβος Αμαλιάδας, ο Πρωτέας Βούλας και οι Vikos Φalcons, καθώς και οι ομάδες U14 του Α.Ο. Αγρινίου και του Κρόνου Αγρινίου.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 17:00 θα αγωνιστούν η Δόξα Λευκάδας με τους Vikos Φalcons και στις 19:00 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Πρωτέα Βούλας με τον Κόροιβο Αμαλιάδας.

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 14:30 θα γίνει ο αγώνας της U14 του Α.Ο. Αγρινίου με την U14 του Κρόνου Αγρινίου, στις 17:00 θα γίνει ο μικρός τελικός της διοργάνωσης και στις 19:00 ο μεγάλος τελικός.

Τα εισιτήρια της διοργάνωσης είναι στην τιμή των 3 ευρώ και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».

Τα εισιτήρια θα διατίθενται στα ακόλουθα σημεία πώλησης:

Το φαρμακείο του Περικλή Γερμανού στην οδό Βότση 5.

Το τεχνικό πολυκατάστημα «ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Ο.Ε.» στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου - Ιωαννίνων.

Το cafe - wine bar BLEND στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 9.

Το εστιατόριο ZLAP στη γωνία των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγοπούλου.

Το κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων POSTO VERDI στην οδό Παπαστράτου 50.

Το κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων BOCORO FASHION στην οδό Μπαϊμπά 12.

Το αρτοποιείο ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ στην οδό Σπύρου Τσικνιά 23.