Αγρίνιο: 48χρονος απείλησε τη μητέρα του και προσπάθησε να κλέψει τον σταυρό της

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε ένας 48χρονος άνδρας στο Αγρίνιο, ο οποίος προσπάθησε να κλέψει έναν χρυσό σταυρό από τον λαιμό της μητέρας του.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, τα ξημερώματα της Πέμπτης (25.9.25), περίπου στις 5:00 π.μ., ο κατηγορούμενος φέρεται να αποπειράθηκε να αφαιρέσει έναν χρυσό σταυρό που φορούσε στον λαιμό της η 69χρονη μητέρα του, με την οποία συγκατοικεί. Παράλληλα ο 48χρονος φέρεται να απείλησε την γυναίκα λεκτικά, προκειμένου να αποσπάσει τον σταυρό με τη βία.

Ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές, στις 1:00 μ.μ., και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.