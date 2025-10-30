Αγρίνιο: 48 ώρες καθαροί οι κίονες και πολλές ήταν…

Θύμα βανδαλισμού έπεσαν οι ιστορικοί κίονες του μητροπολιτικού ναού στο Αγρίνιο, που πρόσφατα επανατοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Open Mall, προκαλώντας αγανάκτηση και θλίψη στους πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες, ο Δήμος Αγρινίου, ολοκλήρωσε την επανατοποθέτηση μέρους των μαρμάρινων κιόνων του προϋφιστάμενου ναού της Ζωοδόχου Πηγής, οι οποίοι επέστρεψαν στη θέση τους, παράπλευρα του ναού, ως διακοσμητικά στοιχεία και ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας.

Ευτυχώς οι αρμόδιοι είχαν προβλέψει ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε και είχαν βάλει τους δύο κίονες σε μια προθήκη, πάνω στην οποία οι ασυνείδητοι έβαλαν αυτοκόλλητα και επιχείρησαν να κάνουν γκράφιτι… 48 ώρες έμεινε καθαρό το σημείο. Πάλι καλά γιατί ως γνωστόν στην περιοχή κάποιοι έχουν φροντίσει εδώ και χρόνια να δημιουργήσουν συνθήκες γκέτο…

Εφημερίδα «Συνείδηση»