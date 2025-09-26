Αγρίνιο: 40χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στην Εθνική Οδό - Συνελήφθη με μαχαίρι στην κατοχή του

Για επικίνδυνη οδήγηση στην Εθνική Οδό συνελήφθη ένας 40χρονος στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Η σύλληψη έγινε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης (25.9.25) στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων αφού προηγουμένως ο οδηγός είχε παραβιάσει με διάφορους τρόπους τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και έκανε ελιγμούς, θέτοντας δυνητικά σε κίνδυνο οδηγούς και επιβάτες που βρίσκονταν σε κοντινή του απόσταση.

Στον προβλεπόμενο έλεγχο οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι γι αυτό και στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνεται και αυτή για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

*Φωτογραφία αρχείου