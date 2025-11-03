Αγρίνιο: 4 χρόνια με αναστολή σε 67χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Αρκετά διαφορετική και πιο ήπια σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση ήταν η ποινή που επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αγρινίου σε έναν 67χρονο που κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου κοριτσιού στο Αγρίνιο.

Ο 67χρονος, κάτοικος κοινότητας της παρατριχώνιας περιοχής του Δήμου Αγρινίου καταγγέλθηκε ότι το 2008 κακοποίησε σεξουαλικά τρεις τουλάχιστον φορές ανήλικο κορίτσι ηλικίας τότε κάτω των 11 ετών. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις Αρχές από το ίδιο το ανήλικο κορίτσι, αρκετά χρόνια αργότερα, όταν αυτό ενηλικιώθηκε. Ο 67χρονος που είχε στενές σχέσεις με συγγενή του ανήλικου κοριτσιού, κατηγορήθηκε για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση και γενετήσιες πράξεις, υπό την επιβαρυντική περίσταση πως είχε ανατεθεί στον 67χρονο να επιβλέπει το ανήλικο κορίτσι έστω και προσωρινά.

Η πρωτόδικη εκδίκαση της υπόθεσης έγινε το 2023 με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Λευκάδας να επιβάλει στον 67χρονο ποινή κάθειρξης 10 ετών. Ο 67χρονος ωστόσο είχε καταδικαστεί ερήμην και δεν εξέτισε μέχρι σήμερα κάποια ποινή, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε λάβει ποτέ την προβλεπόμενη κλήση για να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Την Παρασκευή η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο του Αγρινίου. Μετά από μία πολύωρη ακροαματική διαδικασία που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, το Δικαστήριο με αποφάσεις που πάρθηκαν κατά περίπτωση κατά πλειοψηφία επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή, αναγνωρίζοντάς του τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε ο 67χρονος υπέπεσε από το Δικαστήριο σε πλημμέλημα και παρεγράφη λόγω του χρόνου τέλεσης του αδικήματος.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Χρήστος Τσιμπούκης, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου, μιλώντας στη «Συνείδηση», δήλωσε σχετικά: «Ανέλαβα την υπεράσπιση του κατηγορουμένου, αφότου είχε καταδικαστεί ερήμην και χωρίς τη δική του υπαιτιότητα σε 10 χρόνια κάθειρξη. Μέσα από μία εξαιρετικά δύσκολη αποδεικτική διαδικασία πριν από την οποία άλλα και μετά από αυτήν προβλήθηκαν αυτοτελείς ισχυρισμοί -και κάποιοι από αυτούς τοποθέτησαν διαστάσεις της κατηγορίας στις σωστές βάσεις- εν τέλει επιφύλαξαν μία εξορθολογισμένη ποινική μεταχείριση για τον κατηγορούμενο».

Δημήτρης Παπαδάκης