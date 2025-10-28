Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Αγρίνιο – 28 η Οκτωβρίου: Μηνύματα εθνικής ενότητας σε δηλώσεις μετά την παρέλαση

Μηνύματα εθνικής ενότητας για την 28η Οκτωβρίου από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Μηνύματα εθνικής ενότητας περιείχαν οι δηλώσεις που έγιναν στο Αγρίνιο μετά το τέλος της παρέλασης από εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, βουλευτές και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τη σημασία της εθνικής επετείου της 28 ης Οκτωβρίου, του «ΌΧΙ».
Δείτε τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Κυβέρνησης και Γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Θανάση Μπαλέρδα, των βουλευτών της Αιτωλοακαρνανίας Μίλτο Ζαμπάρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου της Κυβέρνησης κ. Θανάση Μπαλέρδα

Οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη

Οι δηλώσεις του δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου

Οι δηλώσεις του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Θανάση Παπαθανάση

Οι δηλώσεις του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτου Ζαμπάρα

Οι δηλώσεις του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου Κώστα Πιστιόλα

Οι δηλώσεις του ο πρώην βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου

