Αγρίνιο 1965, Gourmet – Delikatessen στο κέντρο της πόλης

Διακρίνω επίσης ιταλικούς οίνους σε συσκευασία “ fiasco “, αναρτημένους κάτω από την ταμπέλα με τον αριθμό 6 του οικήματος. Τροπικά φρούτα, μπανάνες δηλαδή, μιας και αν θυμούνται οι παλαιότεροι ήταν είδος πολυτελείας τότε. Όπως και αναρτημένα “κυνήγια” στην πρόσοψη του καταστήματος, προς γαστριμαργική τέρψη ολίγων.

Ειλικρινά στα 1965, ένα Gourmet-Delikatessen κατάστημα στο κέντρο της πόλεως του Αγρινίου. Ευχαριστώ θερμά τον κάτοχο της εν λόγω υπέροχης φωτογραφίας για την διάθεσή της προς κοινοποίηση, του εύχομαι πάντα να είναι πολύχρονος και υγιής!