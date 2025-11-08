Αγρίνιο 1965, Gourmet – Delikatessen στο κέντρο της πόλης

63
Ταξίδι πίσω στο χρόνο, στο Αγρίνιο του 1965, σε Gourmet – Delikatessen στο κέντρο της πόλης! Μια υπέροχη φωτογραφία από κατάστημα στο κέντρο του Αγρινίου, στην αρχή της οδού Μπαϊμπά, στα 1965, δεν είχαμε δικτατορία (ακόμη) τότε, υπήρχαν τα στοιχειώδη της ελευθερίας
Συγκεκριμένα η χρονολογία της εν λόγω φωτογραφίας είναι Δεκέμβριος του 1965, δύσκολοι (πολιτικοί) καιροί με “αποστασίες” και τα επακόλουθα. Ενθυμούμαι μια λέξη που έλεγε ο πατέρας τότε, ο “Γαργάλατας”, κι έψαχνα να δω τι σημαίνει, μιας και ως παιδιά μόνο τα “γαργάλατα” γνωρίζαμε… Προσέξτε τη βιτρίνα του εν λόγω καταστήματος, για εκείνη την εποχή, αλλά και για μια επαρχιακή πόλη όπως το Αγρίνιο, κάβα ποτών με ανάλογα ποτά που υπήρχαν μόνο στα πολυτελέστατα ξενοδοχεία των Αθηνών.
Διακρίνω επίσης ιταλικούς οίνους σε συσκευασία “fiasco“, αναρτημένους κάτω από την ταμπέλα με τον αριθμό 6 του οικήματος. Τροπικά φρούτα, μπανάνες δηλαδή, μιας και αν θυμούνται οι παλαιότεροι ήταν είδος πολυτελείας τότε. Όπως και αναρτημένα “κυνήγια” στην πρόσοψη του καταστήματος, προς γαστριμαργική τέρψη ολίγων. Ειλικρινά στα 1965, ένα Gourmet-Delikatessen κατάστημα στο κέντρο της πόλεως του Αγρινίου. Ευχαριστώ θερμά τον κάτοχο της εν λόγω υπέροχης φωτογραφίας για την διάθεσή της προς κοινοποίηση, του εύχομαι πάντα να είναι πολύχρονος και υγιής!
Αλέξιος Κατεφίδης