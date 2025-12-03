Αγρίνιο: 16 σχολεία αγκάλιασαν την αναπηρία στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο

Μάθημα ζωής και συνύπαρξης από 16 σχολεία και 800 μαθητές που γιόρτασαν την Συμπερίληψη στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Αγρινίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Η ανακοίνωση:

Ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, ισότητας και αλληλεγγύης έστειλε σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα του Αγρινίου. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αγρινίου άνοιξε την αγκαλιά του και υποδέχθηκε μια «ανθρωποθάλασσα» μαθητών και εκπαιδευτικών, σε μια εκδήλωση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε παλμό και συμμετοχή.

Συγκινητική ήταν η αθρόα προσέλευση και η θετική ενέργεια που εξέπεμψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη το κάλεσμα του σχολείου μας. Αντιπροσωπείες από το 1ο, 2ο, 5ο και 6ο ΓΕΛ Αγρινίου, το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ, τα Γυμνάσια 1ο, 2ο, 3ο και 5ο Αγρινίου, καθώς και τα Γυμνάσια Λεπενούς, Αγίου Κωνσταντίνου, Νεάπολης, Παραβόλας, Αστακού και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγρινίου, κατέκλυσαν τον χώρο με τον νεανικό τους ενθουσιασμό.

Ήταν αξιοθαύμαστη η πηγαία διάθεση και η ανυπομονησία των παιδιών να εμπλακούν ενεργά σε κάθε σταθμό της γιορτής, να πιάσουν τα πινέλα, να παίξουν και να αλληλεπιδράσουν, δείχνοντας έμπρακτα τη θέλησή τους να συν-δημιουργήσουν και να γίνουν οι ίδιοι οι πιο δυνατοί πρεσβευτές του μηνύματος της ημέρας.

Οι χώροι του σχολείου γέμισαν χρώμα, μουσική και παιδικά χαμόγελα, μέσα από τις παράλληλες βιωματικές δράσεις:

«Το Δέντρο της Συμπερίληψης»: Μαθητές από όλα τα σχολεία στόλισαν από κοινού το χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι, σε μια συμβολική κίνηση ενότητας.

«Μιλάμε με τα Χέρια»: Τα παιδιά μυήθηκαν στη Νοηματική Γλώσσα, μαθαίνοντας να επικοινωνούν με έναν διαφορετικό τρόπο

Αθλητισμός & Παιχνίδι: Μέσα από το άθλημα του Bocce (Special Olympics), του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρησης οι μαθητές διδάχθηκαν την ευγενή άμιλλα και τη χαρά της συμμετοχής.

Τέχνη & Ζωγραφική: Το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου (Τμήμα Αισθητικής) επιμελήθηκε το facepainting, ενώ οι μαθητές δημιούργησαν πανό και ζωγραφιές με μηνύματα αγάπης.

Τον απόλυτο ρυθμό στη γιορτή έδωσε ο εξαιρετικός μουσικός της πόλης μας, Ανδρέας Φούκας. Με την ενέργεια και τις μουσικές του επιλογές, κατάφερε να παρασύρει μικρούς και μεγάλους, σκορπίζοντας απλόχερα χαρά, γέλιο και ατελείωτο χορό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας πατήρ Ιωάννης, η Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας κα Μπόκα, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης κ Κιτσοπάνος, ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου κ Καραμάνης, ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νιας κ. Καζαντζής, ο Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής εκπ/σης κ. Ρισβάς, εκπρόσωποι του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτ/νιας, Δ/ντες των προσκεκλημένων σχολείων και το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του ΕΝΕΕΓΥΛ Αγρινίου.

Ευχαριστίες

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αγρινίου αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τους επαγγελματίες και τους συμπολίτες μας που στήριξαν την εκδήλωση, προσφέροντας αφιλοκερδώς γλυκά, αναψυκτικά και εδέσματα για τον μπουφέ μας, χαρίζοντας γλυκές στιγμές στα παιδιά

μας.

Ευχαριστούμε θερμά τις επιχειρήσεις: «Αρτοποιήματα Σιαπλαούρας», «ΜΥΛΟΣ Αρτοποιεία», «Αρτοποιείο Σιακαμπένης-Αγγελής», «το Σερραϊκόν», «ΦΟΥΡΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ», το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Χαρά της Ζωής», καθώς και την κα. Κουτσούκη Αθηνά του Κωνσταντίνου.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας αλλά και στους συνοδούς καθηγητές των φιλοξενούμενων σχολείων που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή αυτής της μεγάλης γιορτής.

Δείτε φωτογραφίες: