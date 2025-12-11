Αγρίνιο: 11η Γιορτή των Αστεριών στο Παναιτώλιο με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Αυτή την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Παναιτώλιο Αγρινίου, η 11η Γιορτή των Αστεριών, μία λαμπρή εκδήλωση που συνοδεύεται με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη βραδιά ετοιμάζει ο Δήμος Αγρινίου και η Κοινότητα Παναιτωλίου, σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Παναιτωλίου «Η Τριχωνίδα». Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στην πλατεία της Μάνας, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών μέσα από την 11η Γιορτή των Αστεριών, ένα καθιερωμένο πλέον γεγονός για την περιοχή.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:30, με την πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς: το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου και σκορπίζει γιορτινή λάμψη σε όλο το Παναιτώλιο.

Στον χώρο της πλατείας θα βρίσκεται και η άμαξα της Σταχτοπούτας, δημιουργώντας μια παραμυθένια ατμόσφαιρα για τα παιδιά. Παράλληλα, ο Άγιος Βασίλης θα μοιράζει δωράκια σε όλα τα παιδιά, προσφέροντας ακόμη περισσότερη χαρά.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα είναι πλούσιο σε χορευτικές συμμετοχές:

Εφηβικό τμήμα Zumba του Συλλόγου Γυναικών Παραβόλας «Η Τριχωνίδα»

Παιδικό τμήμα μοντέρνου χορού και Zumba του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζευγαρακίου

Παιδικό και εφηβικό τμήμα μοντέρνου χορού της Ένωσης Γυναικών Παναιτωλίου «Η Τριχωνίδα»

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με χειροποίητες λιχουδιές που θα έχουν ετοιμάσει οι κυρίες της Ένωσης, δίνοντας ένα ζεστό, παραδοσιακό χρώμα στη γιορτή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχουν εδέσματα που θα έχουν ετοιμάσει οι κυρίες της Ένωσης.

Η αφίσα της εκδήλωση: