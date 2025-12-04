Αγρίνιο: 1.100 αθλητές στον αγώνα «Μιχάλης Κούσης» – Παρόντες και κορυφαίοι δρομείς

24 Σε πυρετό προετοιμασιών βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου για τον 17ο Ημιμαραθώνιο δρόμο «Μιχάλης Κούσης», τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της περιοχής, που φέτος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά Δεκέμβριο και, κάθε χρόνο, προσελκύει πλήθος δρομέων, ανάμεσά τους αθλητές που έχουν διακριθεί. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της πόλης του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο 17ος Ημιμαραθώνιος δρόμος «Μιχάλης Κούσης» πλησιάζει (7.12.25) και ο Δήμος Αγρινίου, με την αρμόδια αντιδημαρχία στην πρώτη γραμμή, έχει ήδη μπει σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας. Η διοργάνωση, που χρόνο με τον χρόνο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες δρομείς και φίλους του αθλητισμού. Η συνεχής αύξηση των συμμετοχών επιβεβαιώνει την απήχηση του αγώνα, ενώ η παρουσία καταξιωμένων αθλητών ενισχύει ακόμη περισσότερο το κύρος του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης» έχει πλέον καθιερωθεί ως «σημείο αναφοράς» ανάμεσα στις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας, προβάλλοντας το Αγρίνιο και αναδεικνύοντας την αθλητική του παράδοση. Βέβαια, φέτος μπορεί να καταγράφεται αύξηση των συμμετοχών, αλλά η αλλαγή της περιόδου διεξαγωγής είναι ο αστάθμητος παράγοντας της διοργάνωσης. Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωσή της θα μελετηθούν τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει για να επανεξεταστεί η απόφαση σε σχέση με το μήνα πραγματοποίησης της. Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Χρήστος Ζαρκαβέλης, μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέφερε: Ο Χρήστος Ζαρκαβέλης

«Ήδη οι προετοιμασίες για τον 17ο ημιμαραθώνιο δρόμο «Μιχάλης Κούσης» είναι σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ως προς τις συμμετοχές και αυτό είναι θετικό και σε γενικό πλαίσιο για την διοργάνωση, αλλά και για την αλλαγή της ημερομηνίας που κάναμε. Οι εγγραφές φέτος είναι 1.100, αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με πέρσι. Στα 5 χλμ είναι 600, αλλά από αυτές τις εγγραφές ποτέ δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς πόσοι θα συμμετάσχουν, αν και κατά κανόνα η συντριπτική πλειοψηφία συμμετέχει.

Αξίζει να τονίσουμε ότι παραδοσιακά, παντού, οι περισσότερες εγγραφές γίνονται προς το τέλος της περιόδου των εγγραφών, όταν δηλαδή πλησιάζει η ημερομηνία των αγώνων. Έτσι συμβαίνει και στον ημιμαραθώνιο «Μιχάλης Κούσης».

Η αλλαγή ημερομηνίας έγινε διότι τον Οκτώβριο είναι πάρα πολλοί προγραμματισμένοι αγώνες ανά την Ελλάδα. Φέτος, ως γνωστόν, η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα είναι η 7η Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή. Αποφασίσαμε να κάνουμε την αλλαγή αυτή ώστε να δούμε πραγματικά αν ωφελεί περισσότερο την διοργάνωση. Σκοπός μας είναι να τη βελτιώνουμε κάθε χρόνο και γι αυτό έγινε η αλλαγή αυτή, για την οποία θα εξετάσουμε όλα τα στοιχεία με προσοχή, εφόσον ολοκληρωθεί η διοργάνωση και έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας.

Βλέποντας την ανταπόκριση αθλητών απ όλη την Ελλάδα και προσπαθώντας στο πλαίσιο αυτό να προωθήσουμε περισσότερο τον ημιμαραθώνιο «Μιχάλης Κούσης» στις σελίδες που έχουμε δημιουργήσαμε στα social media (στο facebook και στο instagram Kousishalfmarathon και kousis_halfmarathon αντίστοιχα) δημιουργήσαμε και φέτος ένα νέο βίντεο. Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι φέτος αυξήθηκαν οι εθελοντές και η βοήθειά τους θα είναι ακόμη περισσότερη και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι αυτό».

Επίσης, θετικό του ημιμαραθωνίου είναι ότι συμμετέχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, τα Γιάννενα, την Καλαμάτα, την Αχαΐα, από άλλους όμορους νομούς και φυσικά από όλη ην Αιτωλοακαρνανία.

Ο Ημιμαραθώνιος (21,1 χλμ. εκκίνηση 09:30 π.μ.) θα ξεκινήσει, ως είθισται, από τη λίμνη Τριχωνίδα και ο τερματισμός θα γίνει στην πλατεία Δημοκρατίας, ενώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης του ημιμαραθωνίου υπάρχει ο αγώνας των 5 χλμ, (εκκίνηση 09:20 π.μ. από την Πλατεία Δημοκρατίας και τερματισμός επίσης στην Πλατεία

Δημοκρατίας) αλλά και ο αγώνας των 1.000 μέτρων για μαθητές του Δημοτικών και του Γυμνασίων με εκκίνηση στις 10:05 π.μ., από την Πλατεία Δημοκρατίας.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»