Αγρίνιο: 1.100 αθλητές στον αγώνα «Μιχάλης Κούσης» – Παρόντες και κορυφαίοι δρομείς

Σε πυρετό προετοιμασιών βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου για τον 17ο Ημιμαραθώνιο δρόμο «Μιχάλης Κούσης», τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της περιοχής, που φέτος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά Δεκέμβριο και, κάθε χρόνο, προσελκύει πλήθος δρομέων, ανάμεσά τους αθλητές που έχουν διακριθεί.
Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της πόλης του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο 17ος Ημιμαραθώνιος δρόμος «Μιχάλης Κούσης» πλησιάζει (7.12.25) και ο Δήμος Αγρινίου, με την αρμόδια αντιδημαρχία στην πρώτη γραμμή, έχει ήδη μπει σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας. Η διοργάνωση, που χρόνο με τον χρόνο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες δρομείς και φίλους του αθλητισμού.
Η συνεχής αύξηση των συμμετοχών επιβεβαιώνει την απήχηση του αγώνα, ενώ η παρουσία καταξιωμένων αθλητών ενισχύει ακόμη περισσότερο το κύρος του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης» έχει πλέον καθιερωθεί ως «σημείο αναφοράς» ανάμεσα στις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας, προβάλλοντας το Αγρίνιο και αναδεικνύοντας την αθλητική του παράδοση.
Βέβαια, φέτος μπορεί να καταγράφεται αύξηση των συμμετοχών, αλλά η αλλαγή της περιόδου διεξαγωγής είναι ο αστάθμητος παράγοντας της διοργάνωσης. Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωσή της θα μελετηθούν τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει για να επανεξεταστεί η απόφαση σε σχέση με το μήνα πραγματοποίησης της.
Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Χρήστος Ζαρκαβέλης, μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέφερε: