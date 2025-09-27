Άγρια συμπλοκή τη νύχτα 100 ατόμων - 4 άτομα μαχαιρωμένα στο νοσοκομείο

Τέσσερα άτομα μαχαιρωμένα στο νοσοκομείο εκ των οποίων τα τρία σοβαρά, σε συμπλοκή 100 ατόμων, στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 02:30 σήμερα Σάββατο στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Ερμού, κοντά σε χώρο όπου γινόταν κρητικό γλέντι.

Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, τρεις Αλβανοί και ένας Ελληνας, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο ένας Αλβανός, 26 ετών φέρει τραύματα στα πλευρά και τον θώρακα, ο δεύτερος 25 ετών στον θώρακα και τη μασχάλη και ο τρίτος, επίσης 25 ετών, στα μπράτσα, στα πλευρά, στον θώρακα καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο.

Σε σοβαρή κατάσταση

Ο Ελληνας 25 ετών έχει τραυματιστεί στη μέση. Η κατάσταση των τριών Αλβανών κρίνεται πιο σοβαρή.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά περισσότερα στοιχεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας, και με προσαγωγές ατόμων, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

tempo24.news