Άγρια επίθεση στη Θάσο: Ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του

Θύμα άγριας επίθεσης από τον πρώην σύζυγό της έπεσε 50χρονη στη Θάσο και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, μετά από μαχαιριές που δέχθηκε από σουγιά.

Ο 55χρονος έφτασε την 1η Δεκεμβρίου από την Αλβανία στην Ελλάδα, ταξίδεψε μέχρι τη Θάσο, την αναζήτησε στο νησί και τελικά όταν την εντόπισε σε ένα μίνι μάρκετ της επιτέθηκε.

Χωρίς να διστάσει την ακινητοποίησε κι ενώ η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί, της κατάφερε μαχαιριές με σουγιά στο κεφάλι και στο σώμα.

Αρχικά η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και πλέον νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Η Αστυνομία λίγο αργότερα εντόπισε τον 55χρονο και τον συνέλαβε. Επάνω του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο σουγιάς της επίθεσης, ένα νυστέρι και ένα κατσαβίδι.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες και για απόπειρα δολοφονίας και έχει παραπεμφθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: news247.gr