Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά - Άγνωστοι τον ξυλοκόπησαν μέρα-μεσημέρι

Θύμα μιας άγριας επίθεσης έπεσε χθες το μεσημέρι στον Πειραιά ο οδηγός ενός τρόλεϊ με δράστες τρία άτομα που τον ξυλοκόπησαν ενώ είχε ακινητοποιήσει το όχημα καθώς ένα σταθμευμένο ΙΧ του έκλεινε το δρόμο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε το θύμα στους Αστυνομικούς, όλα έγινα λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στη στάση Παναγίτσα.

Ο οδηγός είχε σταματήσει το τρόλεϊ, που εκτελούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντη-Πειραιά, επειδή ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, του έκλεινε το δρόμο.

Εκείνη την ώρα, τρεις άγνωστοι τον πλησίασαν, άρχισαν να τον βρίζουν και τον γρονθοκόπησαν στο λαιμό και το κεφάλι προτού τραπούν σε φυγή.

Ο 50χρονος κατήγγειλε την επίθεση στην Αστυνομία ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας με ελαφρά τραύματα.

Οι Αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης σε βάρος του οδηγού η οποία δεν φαίνεται να σχετίζεται με το όχημα που εμπόδιζε τη διέλευση του τρόλεϊ.

