Αγραφιώτης - Κώστογλου: «Ενημερώσου για τη δωρεά μυελού των οστών, ίσως σώσεις μια ζωή!» - Εκδήλωση στο Αγρίνιο

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου Γιώργος Αγραφιώτης στη διάρκεια μιας εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο «Δυτικά FM 92,8» και η Μαρία Κώστογλου υπεύθυνη προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – “Χάρισε Ζωή”, μίλησαν για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (19.9.25) στο Αγρίνιο με επίκεντρο τη δύναμη της προσφοράς και την αξία της δωρεάς μυελού των οστών.

Την εκδήλωση με τίτλο «Σ ’ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΟΤΗ-THANK YOU DONOR» διοργανώνουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης & Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – “Χάρισε Ζωή”.

Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου – πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδας (Αναστασιάδη 1).

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Μαρία Κώστογλου, υπεύθυνη προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – “Χάρισε Ζωή”.

Προσωπικές μαρτυρίες

«Μια λήπτρια και ένας εθελοντής δότης θα μοιραστούν με το κοινό τις προσωπικές τους ιστορίες, προσφέροντάς μας μια ζωντανή μαρτυρία της δύναμης της αλληλεγγύης και της ελπίδας που γεννά η δωρεά μυελού των οστών

Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, με μία απλή αίτηση και λήψη στοματικού επιχρίσματος (με μπατονέτα).

«Γίνε κι εσύ κρίκος στην αλυσίδα ζωής. Έλα να ενημερωθείς – ίσως να σώσεις μια ζωή!», υπογραμμίζουν οι διοργανωτές.

Η κ. Κώστογλου ανέφερε στη Δήμητρα Λαοπόδη ότι στην εκδήλωση θα καταρριφθούν μύθοι και θα λυθούν απορίες ενώ θα τιμηθούν δωρητές που βρέθηκαν συμβατοί με πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος εθελοντής δότης είναι χρήσιμο να ενημερωθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για να πάρει απαντήσεις απ' ευθείας από την πηγή, οπότε η εκδήλωση στο Αγρίνιο αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία.

Ολόκληρη η συνέντευξη στο «Δυτικά FM 92,8» (για την εκδήλωση από το 5:28 του video):