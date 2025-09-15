Άγραφα: Το κειμήλιο του Τιμίου Σταυρού στο Τροβάτο – Γιορτή πίστης και παράδοσης

Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάστηκε στο Τροβάτο Αγράφων η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Το ιερό κειμήλιο, ο επαργυρωμένος ξυλόγλυπτος Σταυρός που πιστεύεται ότι περιέχει τμήμα από το «τίμιο ξύλο», συγκινεί κάθε χρόνο τους πιστούς. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρόσφερε νηστίσιμα εδέσματα σύμφωνα με την παράδοση.

