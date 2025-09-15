Άγραφα: Το κειμήλιο του Τιμίου Σταυρού στο Τροβάτο – Γιορτή πίστης και παράδοσης

Άγραφα: Το κειμήλιο του Τιμίου Σταυρού στο Τροβάτο – Γιορτή πίστης και παράδοσης
Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάστηκε στο Τροβάτο Αγράφων η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Το ιερό κειμήλιο, ο επαργυρωμένος ξυλόγλυπτος Σταυρός που πιστεύεται ότι περιέχει τμήμα από το «τίμιο ξύλο», συγκινεί κάθε χρόνο τους πιστούς. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρόσφερε νηστίσιμα εδέσματα σύμφωνα με την παράδοση.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Βησσαρία Ζορμπά - Ραμμοπούλου: Κυκλοφορεί το μυθιστόρημα «Ουμπάιντα, Το καραβάνι των ψυχών» της Αγρινιώτισσας συγγραφέα

Βησσαρία Ζορμπά - Ραμμοπούλου: Κυκλοφορεί το μυθιστόρημα «Ουμπάιντα, Το καραβάνι των ψυχών» της Αγρινιώτισσας συγγραφέα

15 Σεπ 2025

Ετικέτες: άγραφα, ΤΡΟΒΑΤΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;