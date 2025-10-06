Άγραφα: Οι κοινότητες ενώνουν τη φωνή τους κατά των έργων αντλησιοταμίευσης στη Λίμνη Κρεμαστών

Τη φωνή του ενώνουν οι κοινότητες στα Άγραφα Ευρυτανίας κατά των έργων αντλησιοταμίευσης στη Λίμνη Κρεμαστών.

Την αντίθεσή τους στην κατασκευή τριών έργων αντλησιοταμίευσης στη Λίμνη Κρεμαστών από την εταιρεία Hydroenergy 9 Α.Ε. εκφράζουν με κοινό ψήφισμά τους οι κοινότητες Δυτικής και Ανατολικής Φραγκίστας, Κερασοχωρίου, Μαραθίου, Παλαιοχωρίου και Επισκοπής, ενώ στο ψήφισμα προστίθενται και οι κοινότητες Βαλαώρας και Σιβίστας–Χρυσοβόλου.

Οι τοπικές αρχές δηλώνουν πως αντιτίθενται στην υλοποίηση των έργων που προγραμματίζονται στις θέσεις Καμαράκι, Κανδήλι και Τρίκορφο, εντός της λίμνης. Όπως αναφέρουν, αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο να χαθούν οι φυσικές πηγές νερού των χωριών, λόγω των εκσκαφών και των υπόγειων σηράγγων.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του ψηφίσματος, τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή έξι ταμιευτήρων, υπόγειων σηράγγων, δικτύων διασύνδεσης και έργων οδοποιίας, τα οποία θα καταλάβουν συνολικά 952 στρέμματα στις Δημοτικές Ενότητες Φραγκίστας και Βίνιανης. Οι κοινότητες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο για τέτοιου είδους έργα, ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δεν εξετάζει επαρκώς τις εναλλακτικές λύσεις ούτε τις επιπτώσεις στο τοπίο, στη βιοποικιλότητα και στην ποιότητα του νερού.

Στο ψήφισμα, οι τοπικές αρχές τονίζουν:

«Τα συμφέροντα μιας εταιρείας δεν μπορεί να τίθενται υπεράνω των αναγκών των κατοίκων των χωριών μας για επαρκές και ποιοτικό νερό. Δεν μπορεί καμία εταιρεία να αρπάζει τη γη που στηρίζει τη γεωργία και την κτηνοτροφία της περιοχής μας και να την ισοπεδώνει για την αλόγιστη κατασκευή ταμιευτήρων.»

Οι υπογράφοντες σημειώνουν πως οι τοπικές κοινωνίες έχουν με κόπο αναδείξει την περιοχή ως πρότυπο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού, με κέντρο τη Λίμνη Κρεμαστών, που προσελκύει φυσιολάτρες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Δεν θα θυσιάσουμε τη φυσική ομορφιά του τόπου μας στο βωμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Το ψήφισμα υπογραμμίζει επίσης:

«Η λίμνη ανήκει σε όλους μας και σε κανέναν. Λέμε όχι στη de facto ιδιωτικοποίηση του νερού, όχι στη μετατροπή της Λίμνης Κρεμαστών σε “ενεργειακό πάρκο”, όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση του τόπου μας.»

Ο Δήμος Αγράφων στηρίζει τις κοινότητες, με τη θέση του να είναι ξεκάθαρη:

«Όχι στα έργα που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και αγνοούν τη βούληση των κατοίκων.»

Οι τοπικές αρχές ζητούν:

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να πάρει σαφή θέση κατά των έργων αντλησιοταμίευσης και να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες.

Από τη βουλευτή Ευρυτανίας κα. Τζίνα Οικονόμου να τοποθετηθεί δημόσια και να στηρίξει τον αγώνα τους.

Από τα πολιτικά κόμματα να προτάξουν την οικολογική προστασία της Λίμνης Κρεμαστών και τις ανάγκες των πολιτών, αντί των εταιρικών συμφερόντων.

Οι υπογραφές του ψηφίσματος προέρχονται από όλους τους προέδρους και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των παραπάνω κοινοτήτων.

Η εταιρεία Hydroenergy 9 Α.Ε. δεν έχει προχωρήσει, μέχρι στιγμής, σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με το ψήφισμα ή τις αναφορές των κοινοτήτων.

Οι τοπικές αρχές ζητούν την επαναξιολόγηση του συνολικού σχεδιασμού και τη διεξαγωγή ευρύτερου διαλόγου για την ενεργειακή αξιοποίηση της περιοχής, με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα και τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.

Πηγή: dytikievritania.blogspot.com