Άγραφα: Με μεγάλη επιτυχία το 4ο Ορειβατικό Φεστιβάλ

Άγραφα: Με μεγάλη επιτυχία το 4ο Ορειβατικό Φεστιβάλ
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στα Άγραφα Ευρυτανίας το 4ο Ορειβατικό Φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενήθηκε στον Δήμο Αγράφων και προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

 

Οι δράσεις του φεστιβάλ ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους: αναρρίχηση, πεζοπορίες σε σηματοδοτημένα μονοπάτια, ποταμοδιάσχιση στο φαράγγι του Γρανιτσιώτη και κολύμπι σε κρυστάλλινα νερά πρόσφεραν σε όλους μοναδικές εμπειρίες. Το Flying Fox, που προστέθηκε φέτος για πρώτη φορά, αποτέλεσε ιδιαίτερο πόλο έλξης, ενώ η δραστηριότητα με canoe στη λίμνη ξεχώρισε ως ένα από τα highlights του φεστιβάλ.

Η ατμόσφαιρα στις κατασκηνώσεις, τα καφενεία και τις ταβέρνες του χωριού ήταν ζωντανή και γιορτινή, με τη φιλοξενία των κατοίκων να κερδίζει τις εντυπώσεις. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής – εκλεκτά κρέατα, τοπικό τσαλαφούτι, μέλι, τσίπουρο και άλλες γεύσεις που αναδεικνύουν τη γαστρονομική ταυτότητα των Αγράφων.

Η αγέρωχη φύση της περιοχής χάρισε στους συμμετέχοντες εικόνες σπάνιας ομορφιάς και εμπειρίες που θα τους μείνουν αξέχαστες.

Το ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο φεστιβάλ, που υπόσχεται ακόμη περισσότερες περιπέτειες, γεύσεις και ανακαλύψεις στα αγαπημένα βουνά των Αγράφων.

Δείτε φωτογραφίες:

Απόστολος Νταβαρίνος

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Υποτροφίες Φοιτητών από το κληροδότημα Κωνσταντίνου Νιαβή της Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας

Υποτροφίες Φοιτητών από το κληροδότημα Κωνσταντίνου Νιαβή της Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συναισθανόμενη την αγωνία των γονέων των νεοεισαχθέντων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προτίθεται να παράσχει φοιτητικές Υποτροφίες μέσω του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνος Νιαβής», ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές στις σπουδές τους, κυρίως όσοι θα φοιτήσουν σε Σχολές μακριά από τον τόπο καταγωγής και κατοικίας τους

08 Σεπ 2025

Ετικέτες: άγραφα, Ευρυτανία, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΡΑΦΩΝ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;