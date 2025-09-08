Άγραφα: Με μεγάλη επιτυχία το 4ο Ορειβατικό Φεστιβάλ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στα Άγραφα Ευρυτανίας το 4ο Ορειβατικό Φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενήθηκε στον Δήμο Αγράφων και προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Οι δράσεις του φεστιβάλ ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους: αναρρίχηση, πεζοπορίες σε σηματοδοτημένα μονοπάτια, ποταμοδιάσχιση στο φαράγγι του Γρανιτσιώτη και κολύμπι σε κρυστάλλινα νερά πρόσφεραν σε όλους μοναδικές εμπειρίες. Το Flying Fox, που προστέθηκε φέτος για πρώτη φορά, αποτέλεσε ιδιαίτερο πόλο έλξης, ενώ η δραστηριότητα με canoe στη λίμνη ξεχώρισε ως ένα από τα highlights του φεστιβάλ.

Η ατμόσφαιρα στις κατασκηνώσεις, τα καφενεία και τις ταβέρνες του χωριού ήταν ζωντανή και γιορτινή, με τη φιλοξενία των κατοίκων να κερδίζει τις εντυπώσεις. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής – εκλεκτά κρέατα, τοπικό τσαλαφούτι, μέλι, τσίπουρο και άλλες γεύσεις που αναδεικνύουν τη γαστρονομική ταυτότητα των Αγράφων.

Η αγέρωχη φύση της περιοχής χάρισε στους συμμετέχοντες εικόνες σπάνιας ομορφιάς και εμπειρίες που θα τους μείνουν αξέχαστες.

Το ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο φεστιβάλ, που υπόσχεται ακόμη περισσότερες περιπέτειες, γεύσεις και ανακαλύψεις στα αγαπημένα βουνά των Αγράφων.

Δείτε φωτογραφίες:

Απόστολος Νταβαρίνος