Αγωνία στην κτηνοτροφία για τη διασπορά της ευλογιάς

Και ενώ για περίπου ενάμισι μήνα στην Αιτωλοακαρνανία δεν υπήρχε κανένα κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, χθες σε δύο εκτροφές, σε Γαλατά και Ευηνοχώρι, εμφανίστηκαν ύποπτα κρούσματα.

Αναμένεται η επιβεβαίωση από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, αλλά σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να ελεγχθεί η κατάσταση και να μην υπάρξει μεγάλη διασπορά, όπως συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες στην Αχαΐα.

Στη γειτονική Αχαΐα η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη κάποια στιγμή, με αποτέλεσμα να μιλάμε σε αυτή τη φάση της ζωονόσου για περίπου 6.000 θανατώσεις ζώων.

Στην Αιτωλοακαρνανία στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς υπήρξε έξαρση της ζωονόσου με πλήγμα όχι τόσο μεγάλο, αλλά σίγουρα όχι αμελητέο, αφού θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς περί τα 3.000 ζώα.

Από το Υπουργείο τα μέτρα έχουν αυστηροποιηθεί ακόμη περισσότερο και ελπίζουν όλοι να αποδώσουν, γιατί η κτηνοτροφία όπως λένε πολλοί δεν αντέχει άλλο πλήγμα…

Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ