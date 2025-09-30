Αγωνία στην Κρήτη: Διασωληνωμένο 5χρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Αγωνία στην Κρήτη για ένα 5χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνομένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Άγιο Νικόλαο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28.9.25), κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων και παραμένει διασωληνωμένο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος.

