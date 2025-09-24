Αγωνία για το ρεύμα του ΤΟΕΒ Παραβόλας - Σήμερα τα ασφαλιστικά

Με αγωνία περιμένουν εκατοντάδες παραγωγοί στην ευρύτερη περιοχή της Παραβόλας την απόφαση των δικαστηρίων για το ρεύμα στα αρδευτικά αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ.

Η ΔΕΗ προχώρησε σε διακοπή ηλεκτροδότησης στα αντιλιοστάσια, λόγω παλαιών οφειλών, πριν το 2018, ύψους σχεδόν 300.000 ευρώ.

Ο ΤΟΕΒ Παραβόλας προχώρησε σε νέα ασφαλιστικά μέτρα, ευελπιστώντας πως θα δικαιωθεί και πως όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια μέσω δικαστικής απόφασης θα δοθεί ρεύμα στα αντλιοστάσια.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων είναι προγραμματισμένη για σήμερα και οιπαραγωγοί της περιοχής περιμένουν μια ευχάριστη για αυτούς εξέλιξη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση και σε συνδυασμό με το πως έχει κυλήσει ο καιρός στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και χωρίς βροχές, καλλιέργειες κηπευτικών, αλλά και ελιάς, κινδυνεύουν με καταστροφή.

Ο ΤΟΕΒ Παραβόλας προτίθεται να κάνει ρύθμιση των παλαιών οφειλών, ευελπιστώνταςπως θα μπορέσει να εισπράξει χρήματα από τους αγρότες κοντά στο τέλος της χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια ο ΤΟΕΒ καταφέρνει να καλύψει τις υποχρεώσεις του, χωρίς να δημιουργεί νέα χρέη. Και αυτό που ζητά είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση από τη ΔΕΗ για να απαλλαγεί από το… βαρίδι του παρελθόντος.

Εφημερίδα «Συνείδηση»