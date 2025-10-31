Αγωνία για την Τριχωνίδα «ok», αγωνία όμως και για την ανάθεση σε δικηγόρο;

Αγωνία για την Τριχωνίδα, αγωνία όμως και για την ανάθεση σε δικηγόρο, με αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για το έργο αντλησιοταμίευσης της «Aqua Resistance».

Ενίοτε μέσα στους κοινωνικούς αγώνες εμφιλοχωρούν και διάφορες “παραφυάδες” που προωθούν τα επαγγελματικά συμφέροντα του ενός και του άλλου… Μόνο έτσι -και με τον όσο το δυνατόν ευγενικότερο τρόπο- μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αυτό που συνέβη στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη κατά τη συζήτηση για τη γνωμοδότηση του δήμου Αγρινίου για το έργο της αντλησιοταμίευσης στην Τριχωνίδα από την εταιρεία “Αqua Resistance”.

Μέλος του Μετώπου “σώστε την Τριχωνίδα” που έλαβε το λόγο στη συζήτηση του θέματος απόρησε γιατί ο δήμος Αγρινίου δεν απάντησε θετικά στην προσφορά που του έγινε από δικηγορικό γραφείο, προκειμένου να αναλάβει για λογαριασμό του δήμου Αγρινίου να συντάξει το έντυπο Δ11 με τις αντιρρήσεις του δήμου στο πλαίσιο της διαβούλευσης στο περιβαλλοντικό μητρώο. Η απορία λοιπόν ήταν πως για μία τόσο σημαντική υπόθεση δεν είναι δυνατόν να του φάνηκαν πολλά του δήμου Αγρινίου τα 2.400€, που πρότεινε το εν λόγω δικηγορικό γραφείο….

Λαμβάνοντας όμως το λόγο Δήμαρχος Αγρινίου απόρησε με τη σειρά του για το πως είναι δυνατόν κάποιος τρίτος να γνωρίζει αυτή την προσφορά που το εν λόγω δικηγορικό γραφείο κατέθεσε στο Δήμο μόλις λίγες ώρες πριν την έναρξη του δημοτικού συμβουλίου και όταν μάλιστα το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου δεν αποφασίζει τυχόν αναθέσεις σε δικηγορικά γραφεία, αλλά απλώς αποφασίζει για το θετικό ή το αρνητικό της γνωμοδότησης…

Μάλιστα ο Δήμαρχος Αγρινίου διάβασε και απόσπασμα του κειμένου αυτής της προσφοράς το οποίο μιλούσε για «αναγκαιότητα» ανάθεσης στο συγκεκριμένο γραφείο. Και λογικά απόρησε ο Δήμαρχος από που προκύπτει ότι ο δήμος πρέπει να συνεργαστεί με το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο. Στο σημείο αυτό παρενέβη και ο Δημήτρης Τραπεζιώτης λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως το εν λόγω γραφείο με μία πρόχειρη έρευνα στη «Διαύγεια» θαδιαπιστώσει κανείς ότι έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά για λογαριασμό αρκετών δήμων και στην Αιτωλοακαρνανία και σε άλλες ενδεχομένως περιοχές. Και καλά κάνει καθώς πρόκειται για νομιμότατη εργασία. Αυτό που δεν είναι όμως καθόλου ωραίο είναι αυτοί που υποτίθεται ότι αγωνίζονται για την προστασία των περιοχών Νatura να λειτουργούν ως broker επαγγελματικών συμφερόντων και εμμέσως πλην σαφώς να υποδεικνύουν στους Δήμους σε ποιους θα αναθέσουν υπηρεσίες ή εργασίες…

Εφημερίδα «Συνείδηση»