Αγώνα δρόμου η κυβέρνηση για να αποφευχθούν τα Χριστούγεννα με τρακτέρ στους δρόμους

Την ώρα που ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε αναβρασμό και υπό ορατό τον κίνδυνο για Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους, το κυβερνητικό επιτελείο επιδίδεται σε αγώνα δρόμου με στόχο αφενός την εξειδίκευση της απευθείας έκτακτης ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για τη θανάτωση ζώων από την ευλογιά, αφετέρου την τήρηση του χρονοδιαγράμματος πληρωμής της βασικής ενίσχυσης.

Η συμπληρωματική αποζημίωση που προανήγγειλε προχθές ο Πρωθυπουργός μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ για τους κτηνοτρόφους αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα – πιθανότατα μέχρι την Τετάρτη (26/11) – από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, με την προσδοκία να δώσει πραγματική ανάσα σε όσους είδαν τα κοπάδια τους να αφανίζονται.

Η ευλογιά υπολογίζεται ότι έχει επηρεάσει περίπου 2.500 με 3.000 κτηνοτρόφους σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι αναγκάστηκαν να θανατώσουν περί τα 400.000 αιγοπρόβατα με την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα να αγγίζει το 8%, ενώ παρά τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας η νόσος εξακολουθεί να προσβάλλει κοπάδια σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πάνω από 50 εκατ. ευρώ το συνολικό κονδύλι

Με τις έως τώρα πληροφορίες – καθώς ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος του κρατικού προϋπολογισμού εξετάζεται ενδελεχώς – το συνολικό κονδύλι που θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, συνεπώς το ποσό της extra επιδότησης υπολογίζεται περίπου στα 125 ευρώ ανά ζώο πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των θανατωθέντων ζώων ανά παραγωγό.

«Τα μέτρα αυτά θα αφορούν ουσιαστικά την κάλυψη απώλειας εισοδήματος και θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις αποζημιώσεις που ήδη καταβάλλονται για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα στον κτηνοτροφικό κόσμο», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3.

Μένει να διευκρινιστεί τόσο το ακριβές ποσό, όσο και το κατά πόσο ο αλγόριθμος βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός της ενίσχυσης θα σχετιστεί και με την ηλικία του ζώου που θανατώθηκε ή με εισοδηματικά κριτήρια του προηγούμενου έτους βάσει τιμολογίων.

reader.gr