Άγνωστος Στρατιώτης: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά την ανάθεση της καθαριότητας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη σε ιδιώτη.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ.

Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», αναφέρεται σε ανακοίνωση

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi