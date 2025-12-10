Άγνωστοι θρύλοι της Αιτωλοακαρνανίας «ζωντανεύουν» μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Ανακαλύψτε τους πιο μυστηριώδεις και ξεχασμένους ελληνικούς θρύλους από την Αιτωλοακαρνανία, που «ζωντανεύουν» μέσω της τεχνητής νοημοσύνης: νεράιδες, φαντάσματα, φαινόμενα χωρίς ερμηνεία, μυστηριώδη κάστρα, στοιχειωμένα μονοπάτια, παλιά γεφύρια και ανεξήγητες εξαφανίσεις.

Ένα νέο βίντεο από το κανάλι «Γη Αιτωλών κι Ακαρνάνων» ζωντανεύει αυτές τις διηγήσεις, φωτίζοντας την ομορφιά της τοπικής παράδοσης και των ιστοριών που περνούν αδιάκοπα από παλιά στα νεότερα χρόνια.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι θρύλοι ζωντανεύουν στην οθόνη, φέρνοντας στο φως μυστικά και παραδόσεις που άλλοτε ψιθυρίζονταν γύρω από τα τζάκια. Κάθε αφήγηση μας φέρνει πιο κοντά στην ψυχή του τόπου και στην πλούσια πολιτιστική του κληρονομιά.

Δείτε το βίντεο: