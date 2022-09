Ο Ιταλός προπονητής είδε τον Αντετοκούνμπο και όρμησε στην αγκαλιά του

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να ήταν αυτός που «υπέγραψε» την δεύτερη ημέρα της φάσης των 16 στο Eurobasket 2022 με την εντυπωσιακή του εμφάνιση που οδήγησε την Ελλάδα στην επόμενη φάση, εντούτοις ήταν ο προπονητής της Ιταλίας που κατέκτησε τον άτυπο τίτλο της πιο viral φάσης.

Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο μετά τη λήξη του αγώνα της Ιταλίας με τη Σερβία που έληξε με τηντεράστια νίκη των «ατζούρι» συνάντησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο διάδρομο των αποδυτήριων και χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, πήδηξε και έπεσε στην αγκαλιά του Greek Freak για να πανηγυρίσει την «βόμβα» που έριξαν οι παίχτες του στο Eurobasket 2022.

Δεν είναι τυχαίο ότι η διοργανώτρια αρχή του Eurobasket με ανάρτησή της στο Twitter ζήτησε η συγκεκριμένη σκηνή να γίνει το πιο viral post της διοργάνωσης.

Let's make this the most viral post of #EuroBasket 2022 pic.twitter.com/HpdufxNtkP

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 11, 2022