Άγιος Σπυρίδων Γαβαλούς Μακρυνείας – Ένα πετρόκτιστο στολίδι των αρχών του 20ού αιώνα

Πετρόκτιστο μονόκλιτο ναΰδριο των αρχών του 20ού αιώνα, ο Άγιος Σπυρίδων στη Γαβαλού Μακρυνείας, που πανηγυρίζει στις 12 Δεκεμβρίου.

Είναι πετρόκτιστο, σε ρυθμό μονόκλιτου ναϊδρίου, και κτίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα.

Βρίσκεται στην τοποθεσία Ζαχαρόβρυση, υπάγεται εκκλησιαστικώς στην ενορία Κουρτελέϊκων και πανηγυρίζει στις 12 Δεκεμβρίου.

Δείτε το βίντεο του Orthodoxia Ancienty Nature History:

Ποιος ήταν ο Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος ο θαυματουργός;

Ο Άγιος Σπυρίδων ο θαυματουργός (περ. 270-348) είναι άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ήταν επίσκοπος της κωμοπόλεως Τριμυθούντος.

Αποτελεί προστάτη άγιο των τσαγκάρηδων – υποδηματοποιών.

Γεννήθηκε περί το 270 στο τώρα κατεχόμενο χωριό Άσσια της Κύπρου. Στα νεανικά του χρόνια ζούσε ως απλός αλλά ενάρετος βοσκός.

Παντρεύτηκε και απόκτησε μια κόρη, την Ειρήνη.

Σαν χαρακτήρας, ο Άγιος, ήταν απλός, αγαθός, γεμάτος αγάπη για τον πλησίον του.

Τις Κυριακές και τις γιορτές, συχνά έπαιρνε τους βοσκούς και τους οδηγούσε στους ιερούς ναούς, και κατόπιν τους εξηγούσε την ευαγγελική ή την αποστολική περικοπή.

Ο Θεός τον ευλόγησε να γίνεται συχνά προστάτης χήρων και ορφανών.

Μετά τη χηρεία του ασπάσθηκε το μοναχικό βίο, μελέτησε πολύ, απόκτησε μεγάλη σοφία.

Χάρη στις θρησκευτικές του αρετές έγινε Επίσκοπος της Τριμυθούντας και υπήρξε πολέμιος του Αρειανισμού.

Έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325. Πέθανε το 348.

Το Λείψανο του Αγίου βρίσκεται αδιάφθορο στον ομώνυμο Ναό Κέρκυρας.