Άγιος Παντελεήμονας: Ο Ουκρανός που δολοφονήθηκε έκρυβε στο διαμέρισμα 14.000 ευρώ από διακίνηση ναρκωτικών

14.000 ευρώ από διακίνηση ναρκωτικών έκρυβε στο διαμέρισμα ο 31χρονος Ουκρανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα σε νέες λεπτομέρειες που βγαίνουν στη δημοσιότητα για το άγριο έγκλημα.

Το θύμα φέρεται να έκρυβε στο διαμέρισμα περίπου 14.000 ευρώ, χρήματα που απέκτησε από διακίνηση ναρκωτικών. Έτσι, οι τέσσερις δράστες που εισέβαλαν στο σπίτι, φέρεται να αναζητούσαν τα συγκεκριμένα χρήματα, γνωρίζοντας ότι θα τα έβρισκαν εκεί.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος και σύμφωνα με το Mega φέρεται να υποστήριξε ότι οι δράστες ήξεραν για τα λεφτά και το χτύπημα ήταν στοχευμένο.

Το χρονικό

Το απόγευμα της Παρασκευής προς βράδυ ένας άνδρας βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζητούσε βοήθεια. Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν σπαρακτικές

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και ανέβηκαν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, ήρθαν αντιμέτωποι με έναν άνδρα νεκρό μπροστά από την πόρτα του μπάνιου, με τα χέρια δεμένα με tie wrap και σημάδια σκληρής κακοποίησης σε όλο το σώμα.

Στο χολ του σπιτιού εντόπισαν τον 48χρονο φίλο του με τραύματα στο σώμα και το κεφάλι και ταινίες τυλιγμένες στα χέρια, ενώ παρούσα ήταν και η μητέρα του νεκρού η οποία είχε μόλις φτάσει στο σημείο.

