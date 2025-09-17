Άγιος Νικόλαος Βόνιτσας: Η μοναδική παραλία για Kite Surfing που έγινε διεθνής προορισμός

Η άγνωστη παραλία στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας που εξελίχθηκε σε διεθνή προορισμό για Kite Surfing, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη χάρη στους ιδανικούς ανέμους και τα μοναδικά νερά της.

Εκεί θα συναντήσεις ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και Ευρώπη που ήρθαν για το δροσιστικό αυτό σπορ και άγνωστο για πολλούς.

Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται μετά την Βόνιτσα στο οδικό πέρασμα από την Αιτωλοακαρνανία για το νησί της Λευκάδας.

Οι παραλίες του χωριού βρίσκονται λίγο πιο έξω από τον οικισμό. Η παραλία «Πευκάκια», στην άκρη ενός μικρού πευκοδάσους και η παραλία «Άγιος Ιωάννης» που είναι πολύ γνωστή για το άθλημα του Kite surfing.

Εκεί θα συναντήσεις κυρίως ξένους που έρχονται μόνο και μόνο γι’ αυτό το θαλάσσιο σπορ.

Ο Άγιος Νικόλαος προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα γεωγραφικών χαρακτηριστικών που τον καθιστούν ελκυστικό προορισμό για Kite surfing στην Ελλάδα. Η παραλία χαρακτηρίζεται από ήρεμα, ρηχά νερά και πλευρικούς ανέμους, παρέχοντας ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους αναβάτες. Τα επικρατούντα μελτέμια, που συνήθως κυμαίνονται από 15 έως 25 κόμβους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τον Αύγουστο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυναμώνουν, οι συνθήκες γίνονται ακόμη πιο δυναμικές, προσελκύοντας από παντού για να βιώσουν τη συναρπαστική δύναμη του Kite surfing και της θάλασσας.

