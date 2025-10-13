Άγιος Νικόλαος Βόνιτσας: Αγανάκτηση με τον «οδικό αποκλεισμό» του χωριού

Αγανάκτηση επικρατεί με τον «οδικό αποκλεισμό» στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας καθώς, σύμφωνα με τους κατοίκους το χωριό είναι αποκλεισμένο από το νέο δρόμο Βόνιτσας - Λευκάδας από τον Δεκαπενταύγουστο μέχρι και σήμερα.

Λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο, στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, απαγόρευσαν τη διελευση οχημάτων κάθε είδους απο και προς τη Λευκάδα, μέσα απ τον Άγιο Νικόλαο. Με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κατοίκων του χωριού αλλα και την οικονομική ζημιά των λίγων πια επαγγελματιών.

Σήμερα και ενώ η σύνδεση με την παράκαμψη ειναι έτοιμη, εξακολουθεί σταθερά η ταλαιπωρία επειδη για κάποιον, ανεξήγητο,λόγο δεν δίνεται στην κυκλοφορία. Ώστε η κίνηση απο και προς τη Λευκάδα να γινεται μέσα ΚΑΙ απο το χωριό.

Υπάρχει κάποιος αρμόδιος να μας πει τι συμβαίνει ή είμαστε ξεχασμένοι και θα καταντήσουμε σαν τους οικισμούς- φαντάσματα;

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;” τονίζει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου δασκάλων και νηπιαγωγών Βόνιτσας, Ευθύμιος Μυλωνίδης.

Πηγή: akarnanikanea.gr