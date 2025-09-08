Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου: Πολύωρη διακοπή ρεύματος αύριο Τρίτη (9/9) - Ποιες ώρες και σε ποια σημεία

Πολύωρη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, αύριο Τρίτη (9.9.25), λόγω τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την Τρίτη 09-09-2025, από τις 08:00 έως 14:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στον Άγιο Κωνσταντίνο και συγκεκριμένα:

Στην Περιοχή Lidl και στις οδούς Μεγάλη Χώρα, Κωνσταντοπούλου, Πόντου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πριγκηπονήσων & Εθνικής Αντιστάσεως.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.