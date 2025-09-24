Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου: Εθελοντική αιμοδοσία στα ΚΑΠΗ - «Κάθε δημότης και αιμοδότης»

Μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης εκπέμπει ο Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου, με εθελοντική αιμοδοσία στα ΚΑΠΗ και το σύνθημα: «Κάθε δημότης να γίνει και αιμοδότης».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιτωλοακαρνανίας:

Μην περιμένετε την χρεία να σας κροταλίσει την θύρα.

Μην αναγκάσετε το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου να δει την αγωνία στο πρόσωπο σας

Απλώστε το χέρι σας και βοηθήστε

Ελάτε το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2025 χαλαρά και με χαμόγελο στο ΚΑΠΗ του Αγίου Κωνσταντίνου ( φάτε και ένα κουλουράκι) , θα σας περιμένει το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αγρινίου με το καλύτερο χαμόγελο του από τις 09:30 το πρωί μέχρι 13:30.

Ποτέ δεν ξέρεις ποτέ θα χρειαστούμε όλοι μας ένα χέρι απλωμένο.

Ας κάνουμε πράξη το σύνθημα:

ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Δείτε την αφίσα: