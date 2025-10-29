Άγιος Δημήτριος: Εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χάρη Θεοχάρη – Καταδικάζει η ΝΔ

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Χάρη Θεοχάρη, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης (29.10.25) διαπιστώθηκε πως άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο, χωρίς να είναι γνωστό το πότε.

Από την ενεργοποίησή του προκλήθηκαν φθορές στην πόρτα, ενώ στο σημείο βρήκαν υπολείμματα από προσανάμματα και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό.

Το μήνυμά του

Στο μήνυμά του, ο κ. Θεοχάρης δήλωσε πως «σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων έκανε επίθεση στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα».

«Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας και τυφλής βίας, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές εργαζόμενων ανθρώπων» όπως ανέφερε για να προσθέσει πως «η Δημοκρατία

«Συνεχίζουμε με ψυχραιμία και με πίστη στις αρχές και τις αξίες μας» δήλωσε.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού»

«Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους» αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση.

«Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται» τονίζουν.

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi