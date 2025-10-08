Άγιος Ανδρέας Μακρυνείας: Βελτιώνονται οι υποδομές και η οδική ασφάλεια

Άγιος Ανδρέας Μακρυνείας: Βελτιώνονται οι υποδομές και η οδική ασφάλεια

Σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στον Άγιο Ανδρέα Μακρυνείας, με πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινότητας, Στάθη Λαγού.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τοποθετήθηκαν καθρέπτες και σήματα οδικής κυκλοφορίας τόσο εντός του οικισμού όσο και στον δρόμο που οδηγεί προς τη Μεσάριστα, διευκολύνοντας έτσι τη διέλευση των οχημάτων και ενισχύοντας την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Παράλληλα, προχώρησαν εργασίες διάνοιξης αυλακιών και δρόμου στη θέση “Κρυάβρυση”, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των υδάτων και την καλύτερη πρόσβαση στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Αγίου Ανδρέα, Στάθης Λαγός, δήλωσε:

«Αγαπητοί συγχωριανοί, είμαστε πάντα δίπλα σας και καθημερινά, με έργα, κάνουμε το χωριό μας ομορφότερο και καλύτερο. Συνεχίζουμε!»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ο νέος ΚΟΚ εφαρμόζεται με ιδιαίτερο ζήλο από τις υπηρεσίες της Τροχαίας σε όλη την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να υπάρξει η αναγκαία συμμόρφωση στην οδηγική συμπεριφορά αρκετών οδηγών, που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.

Αγρίνιο: Κλήσεις για το νέο ΚΟΚ και από υπηρεσιακά χωρίς διακριτικά

Ο νέος ΚΟΚ εφαρμόζεται με ιδιαίτερο ζήλο από τις υπηρεσίες της Τροχαίας σε όλη την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να υπάρξει η αναγκαία συμμόρφωση στην οδηγική συμπεριφορά αρκετών οδηγών, που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.

08 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, οδική ασφάλεια

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;