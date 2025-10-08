Άγιος Ανδρέας Μακρυνείας: Βελτιώνονται οι υποδομές και η οδική ασφάλεια

Σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στον Άγιο Ανδρέα Μακρυνείας, με πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινότητας, Στάθη Λαγού.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τοποθετήθηκαν καθρέπτες και σήματα οδικής κυκλοφορίας τόσο εντός του οικισμού όσο και στον δρόμο που οδηγεί προς τη Μεσάριστα, διευκολύνοντας έτσι τη διέλευση των οχημάτων και ενισχύοντας την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Παράλληλα, προχώρησαν εργασίες διάνοιξης αυλακιών και δρόμου στη θέση “Κρυάβρυση”, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των υδάτων και την καλύτερη πρόσβαση στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Αγίου Ανδρέα, Στάθης Λαγός, δήλωσε:

«Αγαπητοί συγχωριανοί, είμαστε πάντα δίπλα σας και καθημερινά, με έργα, κάνουμε το χωριό μας ομορφότερο και καλύτερο. Συνεχίζουμε!»