Αγιολογική Διάλεξη για τον Άγιο Χριστόφορο τον Παπουλάκο στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου

Αγιολογική Διάλεξη την ερχόμενη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 για τον Άγιο Χριστόφορο τον Παπουλάκο στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου

Συνεχίζονται οι αγιολογικές διαλέξεις στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, με γενικό τίτλο «Αγίων Επίσκεψις 2», οι οποίες είναι αφιερωμένες σε νεοφανείς Αγίους της εποχής μας.

Σκοπός των διαλέξεων αυτών είναι να αντληθούν διδάγματα ζωής από Αγίους που έζησαν στα χρόνια μας, αντιστάθηκαν στο εκκοσμικευμένο πνεύμα της εποχής μας και απέδειξαν, ότι η Αγιότητα δεν είναι μια ξεπερασμένη υπόθεση του χθες, αλλά η διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας και η σταθερή προοπτική όλων μας

Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 6:00’ το απόγευμα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη αγιολογική διάλεξη, η οποία θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Μοναχό

Χριστοφόρο τον Παπουλάκο, τον Απόστολο της Πίστεως και του Γένους, για τον οποίο θα μιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων θα μεταφέρει προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών την Τιμία και Χαριτόβρυτο Κάρα του Αγίου και θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος του Οσίου, που θα προηγηθεί της ομιλίας. Η Αγία Κάρα θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό μόνο κατά την διάρκεια της διαλέξεως.