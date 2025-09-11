Αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμούλας – Χαμόγελα από τους 30 μαθητές

Με χαμόγελα και ενθουσιασμό τελέστηκε ο Αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμούλας Αγρινίου, όπου χτύπησε και φέτος το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου.

Το σχολικό συγκρότημα απαρτίζεται τη φετινή χρονιά από 26 μαθητές στο Δημοτικό και 4 παιδάκια στο Νηπιαγωγείο, που ξεκίνησαν δυναμικά τη σχολική περίοδο 2025-2026.

Στον αύλειο χώρο του σχολείου τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον εφημέριο του χωριού π. Ευστάθιο Τσιτσιβό και τον συγχωριανό μας π. Φώτιο Σοφρώνη.

Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποταμούλας, Δημήτρης Ανδρώνης και Ελένη Τσούνη, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος Παρακαμπυλίων Κωνσταντίνος Βραχωρίτης. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Α.Τ. Αγίου Βλασίου, οι κ. Δημήτρης Σιακαβέλας και Κωνσταντίνος Καραπιπέρης.

Κλείνοντας, όλοι ευχήθηκαν καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία και δύναμη για τους 30 μαθητές, τονίζοντας πως θα βρίσκονται δίπλα στους εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σε κάθε τους ανάγκη.

