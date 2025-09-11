Αγιασμός και νέα εποχή στο ανακαινισμένο 1ο Λύκειο Μεσολογγίου μέσω του «Μαριέττα Γιαννάκου»

Λαμπρός ο Αγιασμός που τελέστηκε στο 1ο Λύκειο Μεσολογγίου - Παλαμαϊκή Σχολή μετά την ολοκλήρωση της κτιριακής αναβάθμισης μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σε σχετική ανακοίνωση ο διευθυντής του Λυκείου, κ. Φώτης Σκληρός αναφέρει:

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 1ο Λύκειο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου - Παλαμαϊκή Σχολή.

Η τελετή είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς το σχολείο ανακαινίσθηκε, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο στηρίζει την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και όλους όσους συνέβαλαν στην κτιριακή αναβάθμιση του σχολείου μας.

Αναμένουμε την οριστική λύση του κτιριακού προβλήματος του σχολείου μας με την έγκριση και την υλοποίηση του πάγιου αιτήματός μας για ανέγερση ενός νέου και Σύγχρονου Διδακτηρίου που θα οδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΙεράςΠόλεως Μεσολογγίου στον 21ο αιώνα και θα είναι αντάξιο της ιστορίας της Παλαμαϊκής Σχολής.

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τουςγονείς και κηδεμόνες μια καλή, δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά.

Δείτε φωτογραφίες: